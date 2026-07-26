Συμφώνησε για ένα χρόνο με τους Καβαλίερς ο Χεζόνια!

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Μάριο Χεζόνια υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ύψους 2.8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μάριο Χεζόνια βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε στο ΝΒΑ. Όπως μετέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο Κροάτης φόργουορντ επέστρεψε στο «μαγικό» κόσμο στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ύψους 2.8 εκατομμυρίων δολαρίων, με τον ίδιο να πληρώνει 850.000 ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιό του με την Ρεάλ.

Οι «μνηστήρες» της Euroleague περίμεναν στην γωνία για τον Χεζόνια, ωστόσο ο ίδιος κυνήγησε το όνειρο του, επιστρέφοντας στο ΝΒΑ μετά το 2020, πριν γυρίσει το 2021 στην Ευρώπη για να φορέσει τις φανέλες του Παναθηναϊκού, της Ούνιξ Καζάν και της Ρεάλ.

Τη σεζόν 2025-26, ο 31χρονος φόργουορντ σε 44 συμμετοχές στη EuroLeague, είχε κατά μέσο όρο 13.3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 0,8 κλεψίματα σε 22.3 λεπτά συμμετοχής.