Αποχαιρέτησε Γεντβάι ο Παναθηναϊκός - Το όφελός του

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γιν Γεντβάι, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό.

Ο Κροάτης στόπερ δεν βρισκόταν στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ, δεν ακολούθησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και αποτελεί πλέον παρελθόν από την ομάδα, με την Αλ Σαμπάμπ να έχει ανακοινώσει την απόκτησή του.

Οι «πράσινοι» λοιπόν ανακοίνωσαν με την σειρά τους την λύση της συνεργασίας τους με τον Γεντβάι, εξέλιξη που εξοικονομεί στο «Τριφύλλι» ένα ποσό της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ, από το συμβόλαιό του, συν τα μανατζερικά.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Τιν Γεντβάι.

Ο Κροάτης αμυντικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιούλιο του 2023. Με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024, ενώ κατέγραψε 96 συμμετοχές και σημείωσε επτά γκολ.

Τιν, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».