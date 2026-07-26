Πιάστρι για Σάινθ: «Από τα πιο βλακώδη πράγματα που έχω δει ποτέ σε πίστα αγώνων»

Ο Αυστραλός πιλότος της McLaren και ο Ισπανός της Williams τοποθετήθηκαν για το συμβάν που κατέστρεψε τις πιθανότητες νίκης, οδηγώντας τον πρώτο σε εγκατάλειψη και δημιουργώντας του έναν μεγάλο εκνευρισμό, δικαιολογημένα.

Αρχικά, η τοποθέτηση του Όσκαρ Πιάστρι για τον αγώνα στο «Hungaroring»:

«Για μένα δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία. Αυτό πρέπει να είναι ένα από τα πιο βλακώδη πράγματα που έχω δει ποτέ σε πίστα αγώνων. Ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει όποια δικαιολογία κι αν δοθεί από την πλευρά του.

Σίγουρα χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Ο ρυθμός μας με τη σκληρή γόμα δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, όμως πίστευα ότι όσο κρατούσα την πρώτη θέση είχα σοβαρές πιθανότητες να αντέξω μέχρι το τέλος. Δεν θα ήταν εύκολο, αλλά θεωρούσα ότι ήταν εφικτό. Από εκείνο το σημείο και μετά, σχεδόν όλα όσα μπορούσαν να πάνε στραβά, ακόμα και πράγματα που δεν θα φανταζόσουν ποτέ, πήγαν στραβά.



Νομίζω ότι ο χρόνος του πιτ-στοπ μου ήταν σωστός. Θέλαμε να καλύψουμε τον Χάμιλτον και αυτό ήταν απολύτως φυσιολογικό. Αν δεν με είχε χτυπήσει ο Σάινθ, θα είχα βγει μπροστά από τον Λάντο. Εκείνη τη στιγμή ήμουν έξαλλος επειδή έχασα την πρωτοπορία του αγώνα. Όμως δεν έφταιγε η ομάδα. Έφταιγε ο Κάρλος. Σκέφτηκα ότι ίσως η ομάδα θα μπορούσε να μην καλέσει τον Λάντο στα πιτς, αν η μάχη αφορούσε μόνο τα δύο δικά μας μονοθέσια. Όμως ξέρω ότι δεν είναι έτσι οι αγώνες.

Ο Λάντο είχε κι εκείνος τον δικό του αγώνα να κερδίσει και υπήρχαν κι άλλοι οδηγοί στη μάχη. Δεν μπορούν απλώς να μην τον καλέσουν στα πιτς για κάτι που δεν ήταν ούτε δική του ούτε δική μου ευθύνη. Από αυτή την πλευρά, λοιπόν, όλα ήταν σωστά. Απλώς εκείνη τη στιγμή ήμουν πραγματικά έξαλλος με αυτό που είχε συμβεί».



Θέση για το συμβάν πήρε και ο πάντα... smooth, Κάρλος Σάινθ:

«Δεν είχαμε τις μπλε ενδείξεις στο τιμόνι, οι οποίες συνήθως, όταν βρισκόμαστε σε μάχες σαν κι αυτή, μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι κάποιος ετοιμάζεται να μας ρίξει γύρο. Εκείνη τη στιγμή δεν είχα ιδέα ότι θα δεχόμουν γύρο. Παράλληλα, έδινα σκληρή μάχη με τον Φερνάντο και προσπαθούσα να του πάρω τη γραμμή στην είσοδο της στροφής. Δεν περίμενα ότι ο Όσκαρ θα βρισκόταν εκεί.

Ακόμη κι αν ήταν εκεί, βρισκόταν στο νεκρό σημείο του καθρέπτη μου λόγω της γωνίας. Ειλικρινά, από τη δική μου πλευρά ήταν αδύνατο να το αποφύγω. Η καλύτερη επικοινωνία με την ομάδα θα είχε βοηθήσει, αλλά την ίδια στιγμή ήταν ένα αγωνιστικό συμβάν, από αυτά που καμιά φορά συμβαίνουν...»