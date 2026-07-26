Μεγάλες επιδόσεις από Γκόγκα και Τσίτσο, πρωταθλητής στο ύψος ο Μέρλος (vids)

Εξαιρετικές επιδόσεις επιφύλαξαν τα υπόλοιπα αγωνίσματα της δεύτερης ημέρας του Stoiximan Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου στον Βόλο, με την Αντριάνα Γκόγκα και τον Δημήτρη Τσίτσο να ξεχωρίζουν, ενώ ο Αντώνης Μέρλος επέστρεψε στην κορυφή του ύψους.

Η Αντριάνα Γκόγκα (ΑΣ Πανόραμα) πραγματοποίησε τον αγώνα της ζωής της στο μήκος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 6,67 μέτρα (0.6). Η επίδοση αυτή αποτελεί τη δέκατη καλύτερη όλων των εποχών στην Ελλάδα και την φέρνει ακόμη πιο κοντά στη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η αθλήτρια του Νίκου Στυλιανίδη ξεκίνησε τον τελικό με άκυρο άλμα, συνέχισε με 6,55 μ. και 6,58 μ., πριν φτάσει στα 6,67 μ. με την τέταρτη προσπάθειά της. Έπειτα αποσύρθηκε από τον αγώνα, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μια σπουδαία επιτυχία.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ναταλία Μπέση με 6,45 μ., επίδοση που σημείωσε στην τελευταία της προσπάθεια, ενώ τρίτη ήταν η Σπυριδούλα Καρύδη (ΑΟ Κάλλιστος) με 6,41 μ., επίσης στο τελευταίο της άλμα. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η Οξάνα Κορένεβα με 6,31 μ. και η Έβελυν Μητροπούλου με 6,25 μ.

Στον ακοντισμό, ο Δημήτρης Τσίτσος (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) έκλεισε τον αγώνα με εντυπωσιακό τρόπο, πραγματοποιώντας στην τελευταία του βολή την κορυφαία επίδοση της καριέρας του. Ο 26χρονος έστειλε το ακόντιο στα 80,56 μέτρα, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το φράγμα των 80 μέτρων και καταγράφοντας την όγδοη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Παράλληλα, κατέκτησε τον τέταρτο πανελλήνιο τίτλο της καριέρας του και επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ. Δεύτερος ήταν ο Γιώργος Χριστακάκος με 68,04 μ. και τρίτος ο Αλέξανδρος Καστανάς με 66,88 μ.

Στο άλμα εις ύψος, ο Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ) επέστρεψε στις νίκες, κατακτώντας για τέταρτη φορά τον τίτλο του πανελληνιονίκη. Ο αθλητής του ΠΑΟΚ, στην πρώτη του εμφάνιση μετά τα Δρόμεια και έχοντας αφήσει πίσω του το πρόβλημα στο ισχίο, αναδείχθηκε νικητής έπειτα από δυνατή μονομαχία με τον Αντρέα Μίτα (ΑΣ Πρέβεζας Ευ Ζην).

Οι δύο άλτες ξεπέρασαν τα 2,16 μ., όμως δεν κατάφεραν να περάσουν τα 2,21 μ., με τον Μέρλο να παίρνει τελικά την πρώτη θέση. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γιάννης Αγάπης (ΑΑ Ηρακλείου Κρήτης 2017) με 2,09 μ., επίδοση που σημείωσε και ο τέταρτος Λοΐζος Χρυσοστόμου.



