«Εξετάζει την περίπτωση του Μαξ Κλέμπερ η Χάποελ Τελ Αβίβ»

Η Χάποελ συνεχίζει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να ψάχνει ένα παίκτη για να ενισχύσει την front-line γραμμή της. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα η Χάποελ εξετάζει την περίπτωση του Μαξ Κλέμπερ, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με την φανέλα των Λέικερς.
Σε 483 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο έμπειρος φόργουορντ/σέντερ έχει κατά μέσο όρο 6 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ, αγωνιζόμενος για 8 σερί σεζόν με την φανέλα των Μάβερικς, ενώ η τελευταία φορά που αγωνίστηκε στην Ευρώπη ήταν το 2017 με την φανέλα της Μπάγερν.
Hapoel Tel Aviv are looking to bolster their front court as they are targeting FA Maxi Kleber— Moses 🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (@MosesB1) July 26, 2026