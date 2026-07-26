«Εξετάζει την περίπτωση του Μαξ Κλέμπερ η Χάποελ Τελ Αβίβ»

Σύμφωνα με Ισραηλινό δημοσιογράφο η Χάποελ Τελ Αβίβ εξετάζει την περίπτωση του Μαξ Κλέμπερ

Η Χάποελ συνεχίζει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να ψάχνει ένα παίκτη για να ενισχύσει την front-line γραμμή της. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα η Χάποελ εξετάζει την περίπτωση του Μαξ Κλέμπερ, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με την φανέλα των Λέικερς.

Σε 483 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο έμπειρος φόργουορντ/σέντερ έχει κατά μέσο όρο 6 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ, αγωνιζόμενος για 8 σερί σεζόν με την φανέλα των Μάβερικς, ενώ η τελευταία φορά που αγωνίστηκε στην Ευρώπη ήταν το 2017 με την φανέλα της Μπάγερν.