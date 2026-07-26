Πολύχρωμα δάκρυα για το Μετς, ενώθηκαν στην γκρίνια οι ηττημένοι απ’ τον Παναθηναϊκό

Να έχεις πάρει εκατομμύρια για αθλήματα που εσύ βάζεις στην κουβέντα ως «κορυφαία» ομαδικά, να έχεις γήπεδα με κρατική βοήθεια παντού, να σου παραχωρούνται με εξευτελιστικά ενοίκια και να «κλαις» για 100.000 σε δημοτικό γυμναστήριο, είναι ο ορισμός της κατάντιας.

Το βόλεϊ του Παναθηναϊκού σε άνδρες και γυναίκες, έκανε μεγάλο κακό την περασμένη σεζόν. «Γέννησε» εφιάλτες, τους οποίους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι αντίπαλοι. «Ερυθρόλευκοι» και «κυανέρυθροι». Το πλέον σοκαριστικό γι’ αυτούς, είναι πως οι αγωνιστικές «σφαλιάρες», ήρθαν πριν φτάσει η ώρα του Βοτανικού.

Οι «πράσινοι» αν παίζουν στη Λεωφόρο στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», τους ενοχλεί. Αν αγωνίζονται σε όποιο διαθέσιμο κλειστό βρεθεί, πάλι τους ενοχλεί. Κρίνοντας απ’ το τι έγινε αγωνιστικά με τον Ολυμπιακό στους άνδρες, με τον Ολυμπιακό και τον Πανιώνιο στις γυναίκες, υπάρχει εξήγηση στην ενόχληση. Είναι αγωνιστική.

Ξαφνικά, παρατηρείται μια άτυπη «συμμαχία» Πειραιά και Νέας Σμύρνης. Η αφορμή που έψαχναν, τα 100.000 ευρώ για το κλειστό του Μετς. Η αιτία συναντάται στην ανικανότητά τους να απειλήσουν -δεν λέμε να νικήσουν- τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ.

Ξαφνικά λοιπόν, μια συντονισμένη «επίθεση» από «ερυθρόλευκα» και «κυανέρυθρα» Μέσα, ξέσπασε σα χιονοστιβάδα μέσα στο κατακαλόκαιρο. Λες και μιλάμε για το ίδιο… μαγαζί βέβαια, το ξεκαθάρισμα των αποχρώσεων είναι μάλλον περιττό. Ειδικά εκεί στη Νέα Σμύρνη, φαίνεται πως δεν διδάχτηκαν από την πρόσφατη ιστορία άλλου αθλήματος.

Σκούζουν για να επηρεάσουν. Προπαγάνδα περί «εύνοιας» του Παναθηναϊκού. Της ομάδας που πεντακάθαρα και με ζηλευτή ανωτερότητα, τους κατατρόπωσε αγωνιστικά. Παίζοντας χωρίς έδρα ουσιαστικά. Χρησιμοποιώντας το κλειστό του Μετς.

Όποιος έχει έστω ένα μήνα παραμονής στην Ελλάδα, γελάει με τέτοιου είδους προπαγάνδα και κλάψα. Ειδικά ο Ολυμπιακός, σε λίγο θα του εγκρίνουν κρατικά εκατομμύρια για κατασκευή γηπέδου χόκεϊ επί χόρτου.

Στο ποδόσφαιρο το 2004 με διαδικασίες εξπρές, «έτρεξε» η κατασκευή του «Καραϊσκάκης». Αυτού που τώρα δεν τους φτάνει και θα περάσει νέα νομοθετική ρύθμιση για να τους βολεύει. Στο μπάσκετ 25 κρατικά εκατομμύρια για «ενεργειακή αναβάθμιση», προκειμένου να μην πληρώσουν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ στο ΣΕΦ. Κολυμβητήρια στο ΣΕΦ, με 18.000.000 από την περιφέρεια. Απαίτηση για αναβάθμιση του «Καπαγέρωφ».

Στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» στην περιοχή του Ρέντη, μόνιμη έδρα των ομάδων βόλεϊ του Ολυμπιακού, έχει γίνει παραχώρηση με μηνιαίο ενοίκιο… 800 ευρώ.

Λιγότερα από ένα τριάρι στα όρια του δήμου Πειραιά. Το… πρόβλημα όμως, το «εντοπίζουν» στις 100.000 για εργασίες σε ένα δημοτικό κλειστό όπως το Μετς.

Στο οποίο θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός για την σεζόν που έρχεται. Όσο για τις «κυανέρυθρες» φωνές, ίσως να προβλεπόταν στο buy out της Κούμπουρα η απόλυτη ταύτιση απόψεων με όσα θέλει ο Ολυμπιακός. Ένα deal που πιθανότατα κλείστηκε εύκολα, μέσα στην παραζάλη των άσων Γιάντσουκ και Ουάιτ. Η ζέστη του καλοκαιριού, επιδείνωσε την κατάσταση όπως φαίνεται.

Η κατάσταση μόνο χιουμοριστικά μπορεί να αντιμετωπιστεί πλέον. Διότι σε διαφορετική περίπτωση, ξεπερνάμε τα όρια της κοροϊδίας των φιλάθλων. Να έχει πάρει η μία πλευρά όλη την πίτα, να δίνουν την άκρη της γωνίτσας στην κορυφαία δύναμη της χώρας -αποδεδειγμένα και με τα αποτελέσματα- και να γκρινιάζουν από πάνω.