Eurobasket U18: Σαρωτική η Εθνική Εφήβων διέλυσε την Αυστρία με +28

Η Εθνική Εφήβων εμφανίστηκε σοβαρή από την αρχή ως το τέλος, κέρδισε εύκολα την Αυστρία με 81-53 και σημείωσε την πρώτη της νίηκ στο Eurobasket U18. Πρώτος σκόρερ ο Ασημένιος (16π.), double-double o Χαρτώνας (12π. 10ρ.).

H Εθνική Εφήβων έκανε την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ U18 με το 81-53 επί της Αυστρίας στο Τρεντίνο. Αύριο (27/7, 14.00) η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία.

Οι Αυστριακοί ήταν αυτοί που ευστόχησαν πρώτοι στο παιχνίδι, αλλά η ελληνική ομάδα ήταν αυτή που προηήθηκε στη συνέχεια. Οχτώ πόντοι από τον Ασημένιο και ένα ταξίδι του Πούλου στη γραμμή οδήγησαν στο 12-3 (3’25’’). Κάποιες λάθος επιλογές έδωσαν δικαίωμα στους «φιλοξενούμενους» να πλησιάσουν με τον Τόμπσον (12-11, 5’50’’). Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απομακρύνθηκε για μία ακόμη φορά και σημαντικό ρόλο στο 23-15 (9’08’’) πέρα από τους συνεχόμενους πόντους του Χατζηλάμπρου έπαιξαν και τα τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ του Χαρτώνα.

Η Εθνική Εφήβων πήρε βοήθεια από διαφορετικούς παίκτες με τον Σκληρό να σημειώνει τέσσερις συνεχόμενους και τον Χαρτώνα να ακολουθεί με πέντε διαδοχικούς πόντους για το 39-26 (16’34’’) και τις ασίστ να είναι 8-2 για την ελληνική ομάδα. Ο Ασημένιος πήρε τη σκυτάλη και διαδοχικές προσπάθειες για να οδηγήσει στο +15 (43-28, 18’). Ο Χαρτώνας ήρθε να κάνει και πάλι λίγη από την.. βρώμικη δουλειά, κερδίζοντας δύο φάουλ από τον πιο επικίνδυνο επιθετικά παίκτη της Αυστρίας, τον Πιρς Τόμπσον και οι Βενετίδης-Γκίκας μπήκαν στη λίστα των σκόρερ (46-30, 19’50’’).

Η απόσταση μεγάλωσε με την επιστροφή στο παρκέ και τον Χαϊδεμένο να γράφει το 53-35 (24’20’’), ενώ στο πρώτο λεπτό της τρίτης περιόδου ο Σκληρός είχε χρεωθεί με τρίτο φάουλ. Ο Χατζηλάμπρου έστειλε την διαφορά στο +20 για πρώτη φορά (56-36, 25’30’’). Βενετίδης και Ασημένιος διαμόρφωσαν το 63-38 (28’) και ο Γκίκας έστειλε την διαφορά στο +30 (81-51, 39′), πριν η Εθνική Ομάδα φτάσει στη νίκη με το τελικό 81-53.

Διαιτητές: Γκιόργκι (Νορβήγια), Ολιβάρες Ιγκλέσιας (Ισπανία), Πίπαν (Σλοβενία)

Δεκάλεπτα: 23-19, 46-30, 67-44, 81-53

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Ζούπας 3 (1), Βενετίδης 7 (1), Χαϊδεμένος 9 (1), Θωμάκος 2, Χατζηλάμπρου 10 (2), Μπιλιώνης 3, Σκληρός 6, Μπουζούλας 2, Χαρτώνας 12 (2τρ, 10ρ.), Γκίκας 3, Ασημένιος 16 (2), Πούλος 8

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

25/7

Ισραήλ-Ελλάδα 93-84

Αυστρία-Γαλλία 50-76

26/7

Ελλάδα-Αυστρία 81-53

19.00 Γαλλία-Ισραήλ

27/7

14.00 Γαλλία-Ελλάδα

14.00 Ισραήλ-Αυστρία

*Όλους τους αγώνες του Ευρωμπάσκετ U18 μπορείτε να τους δείτε το κανάλι YouTube της FIBA. Υπάρχει συνδρομή για την συγκεκριμένη διοργάνωση.