Νόρις: «Από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας μου, έβλεπα τη νίκη να έρχεται»

Κουρασμένος, αλλά με το χαμόγελο στα χείλη, ξανά, ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής, καθώς η McLaren φρόντισε να του εξασφαλίσει ένα μονοθέσιο νίκης στην πίστα του «Hungaroring» πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα της Formula 1.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Λάντο Νόρις μετά την πρώτη φετινή νίκη του, την οποία περίμενε για 11 αγώνες μέσα στο 2026 και μάλιστα, μέσα από έναν ανατρεπτικό αγώνα:

«Είμαι κουρασμένος. Δεν ξέρω τι συνέβη στον πρώτο γύρο, απλώς έχανα συνέχεια το πίσω μέρος και είχα μερικά γλιστρήματα, οπότε τελείωσε εκεί η μάχη. Ένιωσα άθλια στην αρχή».

Για τη μάχη με τον Όσκαρ Πιάστρι: «Πίεζα σαν τρελός για να τον αναγκάσω σε λάθος. Ο ρυθμός μου σήμερα ήταν από τους καλύτερους που είχα ποτέ στην καριέρα μου. Ήταν τόσο καλός που μπορούσα πάντα να παρατείνω το stint μου και να είμαι γρήγορος».

Για την επιστροφή στις νίκες και τη δυναμική της McLaren μετά το σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων: «Απλώς είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στην πρώτη θέση. Χαρούμενος που βλέπω ξανά στην κορυφή με το Νο1. Αυτή η πίστα μας ταιριάζει και είναι μία από αυτές που μου πάνε περισσότερο μέσα στη χρονιά, οπότε ίσως αυτό να είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε προς το παρόν. Μπορούμε να κερδίσουμε αγώνες, έβλεπα τη νίκη να έρχεται. Η ομάδα μάς έδωσε ένα μονοθέσιο που μπορεί και πάλι να κερδίσει».