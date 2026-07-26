Ξεπέρασε τον εαυτό του: Ο Τεντόγλου έκανε τον αγώνα της καριέρας του! (vids)

Ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη μία ιστορική στιγμή στο πλούσιο παλμαρέ του, καθώς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με άλμα στα 8,66 μέτρα, σε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει ποτέ.

Ο δις Ολυμπιονίκης ξεκίνησε τον αγώνα με άλμα στα 8,52 μέτρα και άνεμο +1,1 μ./δ., επίδοση που αποτέλεσε νέο ρεκόρ διοργάνωσης, καταρρίπτοντας το προηγούμενο των 8,48 μέτρων, το οποίο κατείχε ο ίδιος από το 2021.

Στη δεύτερη προσπάθειά του «προσγειώθηκε» στα 8,66 μέτρα, ωστόσο το άλμα δεν μπορούσε να αναγνωριστεί ως επίσημο, καθώς ο ευνοϊκός άνεμος ήταν +2,7 μ./δ..

Η απάντηση ήρθε στην τρίτη προσπάθεια, όταν ο κορυφαίος Έλληνας άλτης σημείωσε εκ νέου 8,66 μέτρα με κανονικές συνθήκες ανέμου, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα, το οποίο κρατούσε από την 1η Ιουνίου 2007.

Στην τέταρτη προσπάθειά του ο Τεντόγλου δεν βρήκε το άλμα που αναζητούσε, καθώς προσγειώθηκε όρθιος και η επίδοσή του μετρήθηκε στα 7,05 μέτρα. Στην πέμπτη επέλεξε να μην εκτελέσει ουσιαστικά την προσπάθειά του, κάνοντας απλώς πέρασμα και πατώντας εσκεμμένα άκυρος.

Στην έκτη και τελευταία προσπάθεια ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε άλμα στα 8,64 μέτρα.

Έτσι, ο Τεντόγλου ολοκλήρωσε τον αγώνα με κορυφαία επίδοση τα 8,66 μέτρα, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και πραγματοποιώντας, από πλευράς επιδόσεων, τον κορυφαίο αγώνα της σπουδαίας καριέρας του. Ο δις Ολυμπιονίκης έχει κατακτήσει μετάλλια και τίτλους σε όλες τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, ωστόσο ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσιάσει έναν αγώνα με τόσο υψηλό επίπεδο επιδόσεων και τέτοια σταθερότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στον Βόλο κατέγραψε τέσσερα άλματα πάνω από τα 8,52 μέτρα, κάτι που δεν είχε πετύχει ποτέ ξανά στην καριέρα του, ενώ το επίσημο άλμα στα 8,66 μέτρα αποτελεί την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Ο Έλληνας πρωταθλητής απέδειξε ότι βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση της σεζόν, με επόμενο μεγάλο στόχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου θα επιδιώξει να συνεχίσει τις σπουδαίες εμφανίσεις του και να διεκδικήσει ακόμη μία κορυφαία διάκριση.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Νίκος Σταματονικολός με άλμα στα 7,84 μέτρα, επιστρέφοντας στις καλές εμφανίσεις. Τρίτος ήταν ο 19χρονος Αρσένης Κουλούρης με 7,69 μέτρα, επιβεβαιώνοντας την καλή αγωνιστική του κατάσταση λίγο πριν αναχωρήσει για το Γιουτζίν, όπου θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.