Προβλέψεις: 71,4% επιτυχία στα δύο τελευταία Grand Prix!

Με ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν οι επιλογές μας για το Grand Prix της Ουγγαρίας.

Οι προτάσεις μας έκλεισαν με 2/3, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι επιλογές Κίμι Αντονέλι απέναντι στον Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν απέναντι στον Τζορτζ Ράσελ, ενώ δεν επιβεβαιώθηκε η επιλογή του Σαρλ Λεκλέρ ως νικητή χωρίς τον Λάντο Νόρις.

Το αποτέλεσμα αυτό ανεβάζει τον συνολικό απολογισμό των δύο τελευταίων Grand Prix στο 71,4%, καθώς μετά το 3/4 του Σπα ακολούθησε το 2/3 στην Ουγγαρία. Συνολικά, οι επιλογές μας μετρούν πέντε επιβεβαιώσεις στις τελευταίες επτά προτάσεις.

Η φιλοσοφία μας παραμένει σταθερή. Δεν αναζητούμε απλώς υψηλές αποδόσεις ούτε γεμίζουμε ένα άρθρο με προτάσεις. Μελετάμε τις κατατακτήριες, τον ρυθμό αγώνα, τα δεδομένα των ομάδων και τις διαθέσιμες αγορές, επιλέγοντας μόνο εκείνες που θεωρούμε ότι προσφέρουν πραγματική αξία.

Το επόμενο ραντεβού είναι στο επόμενο Grand Prix της Ολλανδίας τέλη Αυγούστου, με στόχο να συνεχιστεί η ίδια συνέπεια στις επιλογές μας.