«Δύο μωβ απόψε και 10 στο σύνολο»: Σοκάρουν οι διάλογοι του ιατροδικαστή της Μαφίας της Κρήτης

Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση της λεγόμενης «Μαφίας της Κρήτης», με επίκεντρο τις συλλήψεις ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου μετά από εντάλματα για κατ' επάγγελμα δωροληψία και κατηγορίες για ψευδείς και ατεκμηρίωτες γνωματεύσεις σε τουλάχιστον οκτώ περιπτώσεις.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοίωση αποτελεσμάτων σε ιατροδικαστικές εκθέσεις και τοξικολογικές εξετάσεις, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα (27/7) ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, μαρτυρικές καταθέσεις και καταγεγραμμένες συνομιλίες που φέρονται να αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος περιλαμβάνονται εντός της δικογραφίας. Ανάμεσα στις εν λόγω καταθέσεις, μάρτυρας περιγράφει ότι ο ελεγχόμενος ιατροδικαστής φέρεται να ζητούσε χρήματα προκειμένου να ολοκληρώσει έκθεση που αφορούσε εργατικό δυστύχημα.

Όπως αναφέρεται στην κατάθεση: «Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η έκθεση γιατί από την πλευρά του ιατροδικαστή στέλνονταν μηνύματα και ζητούνταν ποσά. Συγκεκριμένα έστειλε μήνυμα που ζητούσε "δύο μωβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο". Και όταν ο δικηγόρος μας καθυστερούσε στα μηνύματα και αρνήθηκε να δοθεί το οτιδήποτε, έγινε πιο πιεστικός».

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η αναφορά κατηγορούμενου σε υπόθεση ναρκωτικών, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει ότι κατέβαλε χρήματα προκειμένου να αλλάξουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε: «Επειδή κατάλαβα ότι θα μπλέξω πολύ, πλήρωσα λεφτά, περίπου δυόμισι χιλιάδες ευρώ για να αλλάξει το χαρτί. Επειδή ήμουν τότε στη φυλακή, τα λεφτά τα έδωσαν οι γονείς μου στο γιατρό που έκανε τις εξετάσεις στο Ηράκλειο και δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες για το πώς έγινε η παράδοση των χρημάτων. Με το χαρτί αυτό στο δικαστήριο έπεσαν πολλές κατηγορίες και έπεσα στα μαλακά με μία μικρή ποινή κάθειρξης».

Οι συνομιλίες που τους «καίνε»

Εν τω μεταξύ, στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τις Αρχές και περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά από δικηγόρο να του αποστείλει έτοιμο κείμενο, προκειμένου να ενσωματωθεί σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

Τοξικολόγος: «Οπότε ναι. Οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή».

«Οπότε ναι. Οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή». Δικηγόρος: «Ναι, ναι. Θα στείλω ένα ωραίο κείμενο, το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε».

«Ναι, ναι. Θα στείλω ένα ωραίο κείμενο, το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε». Τοξικολόγος: «Ναι».

Σε άλλη συνομιλία, ο τοξικολόγος φέρεται να δίνει οδηγίες σχετικά με την καταβολή χρημάτων.

Δικηγόρος: «Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ».

«Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ». Τοξικολόγος: «Θα έπρεπε να τα είχες φέρει».

«Θα έπρεπε να τα είχες φέρει». Δικηγόρος: «Θέλετε να τα βάλω στον λογαριασμό σας;».

«Θέλετε να τα βάλω στον λογαριασμό σας;». Τοξικολόγος: «Μπορείς να τα βάλεις στον λογαριασμό της… ξέρεις τι θα γίνει; Θα τα βάλεις σήμερα στον λογαριασμό της…».

Πηγή: ethnos.gr