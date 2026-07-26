Αντίπαλος Παναθηναϊκού: «Πύρρειος» νίκη επί της Φερεντσβάρος, με 4άρα αλλά και 2 τραυματίες για την Πάκσι

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League, Πάκσι, πήρε σπουδαία νίκη με 4-2 επί της Φερεντσβάρος στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος, αλλά έχασε δύο παίκτες με τραυματισμό.

Λίγα 24ωρα πριν την ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, η Πάκσι υποδέχθηκε την Φερεντσβάρος στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας του ουγγρικού Πρωταθλήματος, πανηγυρίζοντας μια επιβλητική νίκη με 4-2.

Το σύνολο του Μπόγκναρ δεν επηρεάστηκε ούτε από την κούραση, αλλά ούτε και από το γεγονός πως έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ, από τα τέρματα των Μπαμιντέλε (18’) και Μπότκα (32’). Ο Πέτο ισοφάρισε αρχικά στο 23’, ενώ ο Σάλαι διαμόρφωσε στο 41’ το 2-2 του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φτάσουν στην ολική ανατροπή, με τους ίδιους παίκτες να βρίσκουν ξανά δίχτυα με… αντίθετη σειρά. Ο Σάλαι στο 55’ έβαλε μπροστά την ομάδα του και 4 λεπτά μετά ο Πέτο διαμόρφωσε το 4-2 και «κλείδωσε» ουσιαστικά το τρίποντο για την Πάκσι.

Το κακό για την αντίπαλο του «Τριφυλλιού» ωστόσο είναι πως τόσο ο σκόρερ των 2 τερμάτων, Σάλαι, όσο και ο Χάραστι, έγιναν αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και έτσι μένει να φανεί ποια ακριβώς είναι η κατάστασή τους και εάν θα είναι διαθέσιμοι για το ματς του ΟΑΚΑ.

Η σύνθεση της Πάκσι:

Κοβάτσικ, Γκιόρφι, Βέκσεϊ, Βας, Σέσκαρντι, Ζέκε, Παπ, Χόρβαθ (75' Μπάλογκ), Πέτο (75' Χαν), Σάλαι (68’ Μπόντε), Χάραστι (62’ Βίντεκερ).