Η αποστολή του Ατρόμητου για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Πολωνία

Οι παίκτες που θα ταξιδέψουν για την Πολωνία είναι οι:
Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Κατσάρας, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσαγδής, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Τσιγγάρας, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Μαρνέζος, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης.
Αναλυτικά τα φιλικά του Ατρόμητου στην Πολωνία:
30/7 Ατρόμητος-Άρη Λεμεσού στις 18:00
2/8 Ατρόμητος-Σούντουβα στις 13:00 στο Stepaniaka Stadium
5/8 Ατρόμητος-ΑΕ Λεμεσού στις 18:00 στο Bialobrzegi Stadium
6/8 Ατρόμητος-Στάλ (13:00, Stepaniaka Stadium).