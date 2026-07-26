Η αποστολή του Ατρόμητου για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Πολωνία

Ο Ατρόμητος θα πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του στο Κίελτσε της Πολωνίας, με τους Περιστεριώτες να ανακοινώνουν την αποστολή που θα ταξιδέψει και το πρόγραμμα των φιλικών.

Οι παίκτες που θα ταξιδέψουν για την Πολωνία είναι οι:

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Κατσάρας, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσαγδής, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Τσιγγάρας, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Μαρνέζος, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης.

Αναλυτικά τα φιλικά του Ατρόμητου στην Πολωνία:

30/7 Ατρόμητος-Άρη Λεμεσού στις 18:00

2/8 Ατρόμητος-Σούντουβα στις 13:00 στο Stepaniaka Stadium

5/8 Ατρόμητος-ΑΕ Λεμεσού στις 18:00 στο Bialobrzegi Stadium

6/8 Ατρόμητος-Στάλ (13:00, Stepaniaka Stadium).

