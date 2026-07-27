«Στην μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού ο Ντίνκο Χόρκας»

Ο Ολυμπιακός ψάχνει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Τζολάκη και στην Ισπανία, εμπλέκουν τους Πειραιώτες με τον Κροάτη πορτιέρε της Λας Πάλμας, Ντίνκο Χόρκας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Laprovincia», ο 27χρονος τερματοφύλακας βρίσκεται στην λίστα του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να εξετάζουν την περίπτωσή του.

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει ακόμη την κίνησή του για τον Χόρκας, ζυγίζοντας τις επιλογές του, ενώ για τον Κροάτη πορτιέρε υπάρχει ενδιαφέρον και από την Σέλτικ.

To συμβόλαιο του Χόρκας με την Λας Παλμάς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028, με την Ισπανική ομάδα να ζητάει ένα ποσό κοντά στα 7 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.