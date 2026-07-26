2004, 2005, 2026: Τι κοινό έχουν τα χρυσά της Εθνικής σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο!

Αποδείχθηκε και στο πόλο πως οι μεγάλες επιτυχίες της Εθνικής πάνε... μαζί με τον Παναθηναϊκό, συνεχίζοντας την παράδοση του αθλητικού σεβασμού και της αγωνιστικής υπεροχής που πρεσβεύει ο σύλλογος.

Τα «δώρα» του Παναθηναϊκού στον ελληνικό αθλητισμό, συνεχίζονται. Οι «πράσινοι»... υπέγραψαν έναν ακόμη εθνικό θρίαμβο. Σε άθλημα στο οποίο πριν κάποιους μήνες, θα έμοιαζε με ανέκδοτο αν το αναφέραμε πλάι στο «Τριφύλλι». Κι όμως: Ακόμη και στην υδατοσφαίριση, χρειάστηκε η ενεργοποίηση του συλλόγου για να γραφτεί ιστορία.

Στο ποδόσφαιρο ήταν το Euro 2004. Βάση της Εθνικής, ο Παναθηναϊκός. Μπάσκετ 2005 με το Eurobasket και ένα χρόνο μετά με το αργυρό μετάλλιο νικώντας την Dream Team των ΗΠΑ στον ημιτελικό. «Γαλάζια» υπερηφάνεια, «πράσινη» ορμή.

Λες και υπάρχει μια… αόρατη κατάρα, την οποία «σπάει» η Παναθηναϊκή τακτική, φιλοσοφία. Όταν γίνονται τα δικά του «παιδιά» οι μπροστάρηδες των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων.

Διόλου περίεργο. Όταν ένας σύλλογος δεν έχει μάθει να κατακτά εύκολα και με πάσης φύσεως βοήθειες, τότε η «μάχη» γίνεται βίωμά του. Οι αθλητές του αποκτούν την «μαχητική ψυχή» η οποία πάντα είναι σημείο αναφοράς σε κάθε επιτυχία των Εθνικών ομάδων στα ομαδικά αθλήματα. Ποτέ δεν πετύχαμε κάτι λόγω… συγχωνεύσεων, ελληνοποιήσεων, σφυριγμάτων, εύνοιας από Ομοσπονδίες.

Είναι σα να μιλάμε για δύο σταγόνες νερό. Με τη διαφορά πως η μία είναι σε εθνικό επίπεδο και η άλλη σε συλλογικό. Κανείς δεν μειώνει την συνεισφορά και την τεράστια προσπάθεια όλων των αθλητών που δεν ανήκουν ή δεν πέρασαν ποτέ από τον

Παναθηναϊκό. Όμως κι εκείνοι χρειάστηκαν το… κύμα του «Τριφυλλιού» για να τους παρασύρει. Δίνοντας την κατάλληλη φιλοσοφία, τη σωστή νοοτροπία, καθοδηγώντας την Εθνική αγωνιστικά και πνευματικά.

Η υδατοσφαίριση είχε τεράστιες επιτυχίες στο παρελθόν. Ποτέ, όμως, δεν έκανε αυτό το τελικό βήμα. Ποτέ δεν κατακτούσε το χρυσό που άξιζαν γενιές ολόκληρες αθλητών μας. Η «κατάρα» εξαφανίστηκε, μόλις ο Παναθηναϊκός ισχυροποιήθηκε. Έχοντας 5 παίκτες του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Με 14 από τα 25 γκολ μας σε ημιτελικό και τελικό να έρχονται από «πράσινα» χέρια.

Όποιος σέβεται τον αθλητισμό, αργά ή γρήγορα ανταμείβεται. Ο σωστός δρόμος είναι αυτός. Ίσως όχι ο γρήγορος. Ίσως όχι εκείνος που δεν έχει γκρίνια. Όμως οι αξίες και οι αρχές δεν «σπάνε» ποτέ. Αυτές έχουν οδηγήσει και τις Εθνικές μας ομάδες σε θριάμβους ιστορικούς.

Ελλάς - Ευρώπη - Παναθηναϊκός φωνάζουν οι φίλαθλοι του «Τριφυλλιού». Ελλάδα -Επιτυχία - Παναθηναϊκός, πρέπει να τραγουδούν όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι. Αναγνωρίζοντας το σύλλογο που κρατά τη γαλανόλευκη σημαία ψηλότερα και ισχυρότερα.