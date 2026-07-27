Έχει και… γλυκό, για να γίνει ο Παναθηναϊκός πρωταγωνιστής!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τις λίγες, αλλά ξεχωριστές μεταγραφές, που θα γίνουν στον επόμενο μήνα με στόχο να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός εκεί, που πρέπει, ενώ έχει και ένα υστερόγραφο με ενδιαφέρον για τον Τζολάκη.

Το λέω για πρώτη χρονιά μετά από πολύ καιρό, διότι το πιστεύω. Καμία ανησυχία δεν πρέπει να υπάρχει το φετινό καλοκαίρι για τις μεταγραφές. Ηδη για την εποχή έχουν έρθει και αρκετοί, αλλά και πολύ καλοί παίκτες, αλλά θα έχει και …γλυκό τον επόμενο μήνα. Πρέπει, όλοι να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μπαλντίνι, τον Κοτσόλη και τον Νίστρουπ, που κάνουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Ηδη ήρθε ένας τοπ κεντρικός αμυντικός ο Ντε Φράι, που με το καλημέρα έδειξε τις ηγετικές του ικανότητες, ένας πολύ καλός χαφ, όπως ο Καμαρά, που με το καλημέρα έδειξε πόσο εγκεφαλικός παίκτης είναι και ένα οκτάρι ο Κάνγκουα, που ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα δεν είχε. Με ταχύτητα και γκολ. Και φυσικά έχουν γίνει και άλλες μεταγραφές και βασικών( Φαν Ντρόγκελεν, Πένια) παικτών και εναλλακτικών(Ραστόντερ, Τσάπρας, Κρίστιανσεν) λύσεων. Για την εποχή και καλές και ψαγμένες μεταγραφές, ενώ μην ξεχνάμε ότι φέτος δείχνουν πράγματα παίκτες που πέρυσι είχαν χαθεί μέσα στην μετριότητα της ομάδας, η δεν έπαιζαν. Ο Γιάγκουσιτς είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά και ο Αντίνο που σκόραρε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι και έχει και συνέχεια.

Ο κόσμος αναρωτιέται τι θα γίνει με τις άλλες μεταγραφές. Η απάντηση είναι μία. Θα γίνουν οι κινήσεις, που πρέπει, θα δοθούν όσα χρήματα χρειάζονται με στόχο ο Παναθηναϊκός να αρχίσει την φετινή σεζόν με τις καλύτερες προϋποθέσεις, ώστε στο τέλος επιτέλους να χαμογελάσει.

Θα έχει σίγουρα ένα ….γλυκό μπορεί και δύο. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει μάξιμουμ τρεις μεταγραφές και το λιγότερο άλλες δύο. Στα στόπερ θα έρθει ένας παίκτης πιο νεαρός σε ηλικία, αν φύγει ο Τουμπά, η ο Πάλμερ με στόχο να δώσει βάθος και ύψος στις λύσεις στο κέντρο της άμυνας.

Στα χαφ θα έρθει ένας παίκτης στο 6-8 με στόχο να ανεβάσει πολύ την ποιότητα και να έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Και στα εξτρέμ αναμένεται ένας παίκτης, που θα κάνει την διαφορά. Η μία από τις δύο αυτές μεταγραφές θα είναι ηχηρή, μπορεί να είναι και οι δύο.

Ο Παναθηναϊκός δεν βιάζεται να κάνει αυτές τις μεταγραφές, διότι θεωρεί-σωστά-ότι με το υπάρχον ρόστερ και την Πάκσι αναμένεται να περάσει, αλλά και μία εκ των Σπάρτακ Τρνάβα , η ΤΣΣΚΑ 1948 στη συνέχεια. Εξάλλου ο πρώτος και κύριος φετινός στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και αυτοί οι παίκτες θα έρθουν κυρίως για αυτό τον λόγο.

Περισσότερα θα φανούν, όταν θα γίνουν οι ανακοινώσεις, προς το παρόν πάμε για την πρόκριση με την Πάκσι, με νέα νίκη και καλή εμφάνιση, για να ζεσταθεί και ο κόσμος.

*Με χαρά είδα ότι ο Τζολάκης πήρε μεταγραφή στην Χαλ. Ελληνας ποδοσφαιριστής είναι και φυσικά πρέπει να χαιρόμαστε, που ένας τοπ επιπέδου Ελληνας παίκτης πηγαίνει στο εξωτερικό στην Πρέμιερ Λιγκ να συνεχίσει στην καριέρα του και ειδικά στην Χαλ…