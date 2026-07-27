Επίσημη η «βόμβα»: Ο Λεμπρόν υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Σίξερς (pic)

Ο «Βασιλιάς» αποτελεί και με την βούλα παίκτης των Φιλαδέλφεια 76ερς, με το NBA να ενημερώνει για την υπογραφή συμβολαίου του Λεμπρόν Τζέιμς.

Πριν από λίγα 24ωρα οι Φιλαδέλφεια 76ερς έριξαν την «βόμβα», αφού ήρθαν σε συμφωνία με τον Λεμπρόν Τζέιμς για συμβόλαιο διετούς διάρκεια, με τις δύο πλευρές να ρίχνουν τις υπογραφές στην συμφωνία τους την Κυριακή.

Το NBA, μάλιστα στην κατηγορία που έχει για τις μετακινήσεις στην Λίγκα, ενημέρωσε επίσημα για την υπογραφή συμβολαίου του «Βασιλιά», που πλέον αποτελεί και με την βούλα παίκτης των Σίξερς.

Στην ενημέρωση του NBA, μάλιστα επισημοποιήθηκε και η λύση του συμβολαίου του Κεντάβιου Κάλντγουελ-Πόουπ από τους Γκρίζλις, με τον έμπειρο γκαρντ να έχει συμφωνήσει με την σειρά τους με τους Σίξερς.

Η ομάδα από την Φιλαδέλφεια, μάλιστα φρόντισε να ανοίξει και χώρο στο ρόστερ της, αφού ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντέιλεν Τέρι, που πλέον βγαίνει στην αγορά ως ελεύθερος.