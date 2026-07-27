Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε επαφές με την Σαρλερουά για τον Τιτραουί

Ακόμη ένα όνομα προστίθεται στις μεταγραφικές αναζητήσεις του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τον 23χρονο χαφ της Σαρλερουά, Γιασίν Τιτραουί.

Οι «ερυθρόλευκοι», μάλιστα έχουν ξεκινήσει επαφές με την Σαρλερουά για την απόκτηση του νεαρού ποδοσφαιριστή, με τους Βέλγους να προβάλουν υψηλές απαιτήσεις για την παραχώρησή του.

Πριν από λίγες ημέρες, άλλωστε η Σαρλερουά απέρριψε πρόταση της Χαλ ύψους 7 εκατ. ευρώ, αξιώνοντας ένα ποσό κοντά στα 11 εκατομμύρια για την παραχώρηση του 23χρονου ποδοσφαιριστή.

Ο Τιτραουί με την φανέλα της Σαρλερουά έχει καταγράψει συνολικά 74 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του εφτά γκολ και 5 ασίστ, ενώ είναι διεθνή με την Εθνική Αλγερίας, μετρώντας πέντε εμφανίσεις.