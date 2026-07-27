Globo: «Έκλεισε στα 22 εκατ. δολάρια το deal Ολυμπιακού-Κάνσας για την πώληση του Αντρέ Λουίζ»

Δημοσίευμα στην Βραζιλία κάνει λόγο για οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Κάνσας Σίτι για την πώληση του Αντρέ Λουίζ.

Όπως αναφέρει η «Globo», οι Αμερικανοί θα καταβάλουν στον Ολυμπιακό 18 εκατ. δολάρια φιξ, ενώ ακόμη τέσσερα εκατομμύρια θα δοθούν στους «ερυθρόλευκους» υπό την μορφή μπόνους.

Σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους, εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά το deal, ο Αντρέ Λουίζ θα γίνει η τρίτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του MLS, αλλά και η τρίτη ακριβότερη πώληση των Πειραιωτώ.

Ο Αντρέ Λουίζ, έχει συμφωνήσει με την Κάνσας Σίτι για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και περιμένει το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακίνησή του.