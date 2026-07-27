Ενθουσιασμένος με την πρόσληψη Φαν Μπόμελ στην Εθνική Βελγίου ο Κουρτουά

Ο τερματοφύλακας του Βελγίου, Τιμπό Κουρτουά, χαιρέτισε τον...διορισμό του Μαρκ φαν Μπόμελ ως νέου προπονητή της εθνικής ομάδας και δήλωσε ότι θα συζητήσει μαζί του για το αν θα συνεχίσει την διεθνή του καριέρα.

Ο Φαν Μπόμελ ανακοινώθηκε λίγες μόνο εβδομάδες μετά τον αποκλεισμό του Βελγίου από τα προημιτελικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που είχε ως συνέπεια την απόφαση της βελγικής ομοσπονδίας να μην ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Ρούντι Γκαρσιά

«Δεν ήταν πραγματικά έκπληξη, επειδή το όνομά του κυκλοφορούσε εδώ και αρκετό καιρό», δήλωσε ο Κουρτουά στους δημοσιογράφους σε μια εκδήλωση χορηγίας.

«Νομίζω ότι απέδειξε στην Αντβέρπ ότι είναι κορυφαίος προπονητής. Πολλοί από τους παίκτες μιλούν πολύ θετικά γι' αυτόν, οπότε ανυπομονώ να τον γνωρίσω.

Το πιο σημαντικό είναι ότι ο ίδιος ο Φαν Μπόμελ έπαιξε στο υψηλότερο επίπεδο και ξέρει πώς είναι να παίζεις αγώνες σαν αυτούς. Αυτή η εμπειρία υψηλού επιπέδου είναι σίγουρα θετική και φυσικά κερδίζει μεγάλο σεβασμό από τους παίκτες», πρόσθεσε.

Βέβαια το αν ο ίδιος ο 34χρονος Κουρτουά θα παίξει υπό τις οδηγίες του Φαν Μπόμελ παραμένει αβέβαιο. Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης δήλωσε ότι θα ήθελε να συνεχίσει με το Βέλγιο, αλλά μόνο αν του επιτρεπόταν να μην αγωνιστεί στο Nations League.

«Σίγουρα θέλω να συνεχίσω, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τη συζήτηση που θα έχω μαζί του. Θα ήθελα να ξεκουραστώ λίγο κατά τη διάρκεια του Nations League και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για αυτό. Μετά από αυτό, θα αποφασίσω αν θέλω να συνεχίσω ή όχι», είπε.