Η Λίβερπουλ στην pole position για την απόκτηση του Μπαρκολά

Οι «Reds» ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτηση του Γάλλου μεσοεπιθετικού, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα έναντι των αντιπάλων τους στην διεκδίκησή του.

Η Λίβερπουλ έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για τον Μπαρκολά από τον Απρίλιο, με τον νεαρό μεσοεπιθετικός να εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισής του στην Αγγλία.

Ο Γάλλος διεθνής, περιμένει την κατάληξη των συζητήσεων της Λίβερπουλ με την Παρί, με τις επαφές των δύο ομάδων να προχωρούν τις τελευταίες ημέρες, με στόχο την επίτευξη του deal.

Εφόσον, επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στους Άγγλους και τους Παριζιάνους, τότε ο Μπαρκολά θα λάβει το «πράσινο φως» για να μεταβεί στο Λίβερπουλ και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.