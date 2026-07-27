O Aμορίμ κρατάει τον Καμάρντα στο ρόστερ της Μίλαν

Ο τεχνικός της Μίλαν, Ρούμπεν Αμορίμ, αποφάσισε την παραμονή του Φραντσέσκο Καμάρντα στο ρόστερ των «ροσονέρι» ενόψει της προσεχούς σεζόν.

Ο Φραντσέσκο Καμάρντα κατάφερε με τη μέχρι τώρα εικόνα του στο στάδιο προετοιμασίας της Μίλαν, να βγάλει από το μυαλό των «ροσονέρι» οποιαδήποτε σκέψη παραχώρησής του.

Μάλιστα, μετά την εξαιρετική εμφάνιση του νεαρού Ιταλού επιθετικού στο φιλικό του συλλόγου του Μιλάνου με τη Σέλτικ στη Σκωτία (2-2), ήρθε και η επιβεβαίωση διά στόματος του προπονητή της ομάδας, Ρούμπεν Αμορίμ.

«Σε κάθε περίπτωση ο Καμάρντα θα μείνει μαζί μας, πιστεύω πολύ σε αυτόν, όπως και σε όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές μας. Δεν μου αρέσει να μιλάω μεμονωμένα, ωστόσο ο Φραντσέσκο είναι εξαιρετικός».