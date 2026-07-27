Στραζέλ: «Με ήθελαν όλες η ομάδες της Euroleague, εκτός από Παναθηναϊκό και Χάποελ»

Ο Ματιέ Στραζέλ μίλησε για την μεταγραφή του στην Εφές, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον που υπήρξε από σχεδόν όλες τις ομάδες της Euroleague για να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Ο 23χρονος γκαρντ φιλοξενήθηκε σε podcast στην Γαλλία και μιλώντας για την μεταγραφή του στους Τούρκους, αποκάλυψε ότι οι μόνες ομάδες που δεν έδειξαν ενδιαφέρον ήταν ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ.

«Αν εξαιρέσουμε τον Παναθηναϊκό και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, όλες οι ομάδες της Euroleague ενδιαφέρθηκαν για μένα», ανέφερε αρχικά ο Γάλλος γκαρντ, που στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην επιλογή του να μετακομίσει στην Εφές.

«Ήθελα να πάω σε μια ομάδα όπου θα μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός, αλλά και να έχω σημαντικές αρμοδιότητες. Πιστεύω ότι η Εφές ήταν η ιδανική ισορροπία», ανέφερε ο 23χρονος γκαρντ.