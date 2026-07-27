Σπαλέτι: «Γεμάτο δυσκολίες το μεταγραφικό παζάρι»

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Γιουβέντους στο μεταγραφικό παζάρι εξέφρασε σε δηλώσεις του ο τεχνικός της ομάδας, Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Στο δεύτερο φιλικό του καλοκαιριού, η Γιουβέντους επιβλήθηκε 1-0 της Σταντάρ Λιέγης, χωρίς όμως να ικανοποιήσει με την εικόνα της.

Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της «Γηραιάς Κυρίας», Λουτσιάνο Σπαλέτι, μίλησε για το ματς, αλλά και την προσπάθεια των «μπιανκονέρι» για ενίσχυση.

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αργοί, με συνέπεια να δυσκολευτούμε να βρούμε ρυθμό και χώρους. Στο δεύτερο μέρος η μπάλα γυρνούσε πιο γρήγορα. Είδα πράγματα ενδιαφέροντα, ωστόσο έχουμε ακόμα να δουλέψουμε σε πολλά, προκειμένου να εμφανιστούμε όπως θέλουμε».

Όσο για τις προσπάθειες ενίσχυσης ανέφερε: «Το μεταγραφικό παζάρι είναι γεμάτο δυσκολίες. Βιώνουμε μία όχι ωραία κατάσταση, ειδικά για ένα κλαμπ με το μέγεθος της Γιουβέντους, ωστόσο οι ιθύνοντες προσπαθούν και είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα για να βρούμε λύσεις».