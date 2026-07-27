Ντεμπούτο με ήττα για τον Πινέδα στη Μοντερέι (vid)

Για ένα ημίχρονο αγωνίστηκε ο Πινέδα με την Μοντερέι, η οποία ηττήθηκε 2-1 από τη Νεκάξα εκτός έδρας.

Με ήττα συνδυάστηκε το ντεμπούτο του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι, η οποία ηττήθηκε 2-1 εκτός έδρας από τη Νεκάξα. Το παιχνίδι «στράβωσε» από νωρίς για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, καθώς μόλις στο 20’ έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας του Μεδίνα.

Ο Πινέδα μπήκε ως αλλαγή στο ημίχρονο, κάνοντας την επανεμφάνισή του στη Liga MX μετά από σχεδόν πέντε χρόνια, και είχε καλή απόδοση, αλλά δεν ήταν αρκετή για να αποφύγει η ομάδα του την ήττα. Στο 56’ ο Καράνζα έκανε το 1-0 για τη Νεκάξα, αλλά στο 67’ ο Οκάμπος ισοφάρισε σε 1-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Ο Αλμέιδα έριξε στο ματς και το έτερο μεταγραφικό απόκτημα των «ραγιάδος», τον Κάιπερς, ωστόσο η Νεκάξα βρήκε το γκολ της νίκης στο 90+1’ με τον Βαλένσια.