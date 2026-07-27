Ο 40χρονος Τζέκο συμφώνησε με την Σάλκε για την παραμονή του!

Οι «Βασιλικοί Μπλε» επιστρέφουν στην Bundesliga και πρόσφεραν στον Βόσνιο σταρ συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας, για να βοηθήσει με την εμπειρία του στην προσπάθεια παραμονής στην μεγάλη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.
Ο 40χρονος στράικερ, βοήθησε την Σάλκε στην άνοδό της στην Bundesliga, αφού από τον Ιανουάριο που μετακόμισε στους «Βασιλικούς Μπλε», είχε 11 συμμετοχές με 6 γκολ, ενώ συμμετείχε και στο Mundial με την Βοσνία.
Ο Τζέκο, μάλιστα απέρριψε προτάσεις από την Ιταλία, το MLS και άλλες γερμανικές ομάδες για να παραμείνει στην Σάλκε και να γράψει ένα από τα τελευταία κεφάλαια της πλουσιότατης καριέρας του.