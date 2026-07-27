Η Γιουνάιτεντ ζητάει 42 εκατ. ευρώ για την πώληση του Ράσφορντ

Το μέλλον του Μάρκους Ράσφορντ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει αβέβαιο μετά την επιστροφή του από τον δανεισμό στην Μπαρτσελόνα.

Οι Καταλανοί, παρά την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε το 28χρονος μεσοεπιθετικός δεν κατέληξαν σε συμφωνία με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Ράσφορντ να επιστρέφει στην αγγλική ομάδα.

Σύμφωνα, ωστόσο με δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι ιθύνοντες των «Κόκκινων Διαβόλων» εξακολουθούν να περιμένουν προτάσεις για την παραχώρηση του Ράσφορντ, έχοντας ορίσει και την τιμή πώλησής του.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ζητάει το ποσό των 42 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του 28χρονου ποδοσφαιριστή και περιμένει τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους.