Η Φούλαμ το φαβορί για τον δανεισμό του Μασταντουόνο

Ο Φράνκο Μασταντουόνο είναι διαθέσιμος για δανεισμό από την Ρεάλ Μαδρίτης, με την Φούλαμ να έχει αποκτήσει το προβάδισμα για την απόκτησή του.

Όπως αναφέρει η «AS», η αγγλική ομάδα έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στην Ρεάλ για τον μονοετή δανεισμό του 18χρονου μεσοεπιθετικού, με τις επαφές των δύο ομάδων να είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Καταλυτικό ρόλο παίζει ο νέος προπονητής των «Κότατζερς», Άλβαρο Αρμπελόα, που συνεργάστηκε με τον Μασταντουόνο στην Ρεάλ Μαδρίτης και θέλει να τον έχει υπό τις οδηγίες του και στην Φούλαμ.

Εφόσον επιτευχθεί το deal, ο Μασταντουόνο θα μετακομίσει στην Αγγλία μέχρι το τέλος της σεζόν, με την συμφωνία να μην προβλέπει οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.