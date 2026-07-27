Η Γιουβέντους κατέθεσε πρόταση στην Γιουνάιτεντ για τον Ζίρκζεϊ

Οι «μπιανκονέρι» ψάχνονται για την ενίσχυσή του στην επίθεση και έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους στόχαστρο τον Τζόσουα Ζίρκζεϊ.

Όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», η Γιουβέντους έχει καταθέσει πρόταση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του 25χρονου Ολλανδού επιθετικού, που δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μάικλ Κάρικ.

Η Γιουνάιτεντ ζητάει ένα ποσό κοντά στα 30 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Ζίρκζεϊ, με την Γιουβέντους να είναι διατεθειμένη να καταβάλει το ποσό για να ενισχύσει την επίθεσή της.

Ο Ζίρκζεϊ, άλλωστε έχει δημιουργήσει «καλό» όνομα στην Ιταλία από την θητεία του στην Μπολόνια, με την Γιουβέντους να «παλεύει» για την επιστροφή του στην Serie A.