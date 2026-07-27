ΟΦΗ: Κλείνει άμεσα και ο Νικολάου

Ο ΟΦΗ κινείται για να αποκτήσει άμεσα και τον Δημήτρη Νικολάου.

Γκάζι έχει πατήσει στα μεταγραφικά ο ΟΦΗ, καθώς μετά τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, προχωρά και την περίπτωση του Δημήτρη Νικολάου. Οι συζητήσεις με τον Έλληνα στόπερ και την Παλέρμο είναι σε προχωρημένο στάδιο και αν όλα πάνε καλά, ο παίκτης θα έρθει στο Ηράκλειο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί στην αποστολή του ΟΦΗ στο Ρόζενταλ.

Ο Δημήτρης Νικολάου ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΟ Ρουφ και στη συνέχεια εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, ανεβαίνοντας και στην πρώτη ομάδα. Στη συνέχεια ακολούθησε μία γεμάτη διαδρομή στην Ιταλία, αγωνιζόμενος σε Έμπολι, Σπέτσια, Παλέρμο και Μπάρι. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις, έχοντας καταγράψει πάνω από 200 συμμετοχές σε Serie A και Serie B.

Ο αριστεροπόδαρος στόπερ με σημαντικές εμπειρίες έχει τα στοιχεία που αναζητά ο Χρήστος Κόντης για το κέντρο της άμυνας.