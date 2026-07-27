Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει αρχηγικό μέλος της «μαφίας της Κρήτης» να ξυλοκοπεί άνδρα σε καφετέρια

Ένα βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή (26/7), δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση για την αποκαλούμενη «μαφία της Κρήτης».

Συγκεκριμένα, στο βίντεο το οποίο μετέδωσε το MEGA, άνδρας που φέρεται ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, καταγράφεται να ξυλοκοπεί άγρια έναν άλλο άνδρα μέσα σε καφετέρια, μπροστά σε έντρομους θαμώνες. Ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από μαυροφορεμένους άνδρες, του επιτίθεται με γροθιές, τον ρίχνει στο έδαφος και συνεχίζει να τον χτυπά χωρίς έλεος.

Επί της ουσίας, πρόκειται για τον προφυλακισμένο κατηγορούμενο που έχει καταγραφεί να συνομιλεί με αστυνομικό διοικητή υπηρεσίας των Χανίων. Η υπόθεση αφορά σε εκβιασμό εργολάβου, από τον οποίο τα μέλη του κυκλώματος απαιτούσαν 20.000 ευρώ για να τον αφήσουν να συνεχίσει ένα έργο.

Οι διάλογοι που… καίνε τη «μαφία της Κρήτης»

Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ζητά από τον αστυνομικό να «κρατήσει ήρεμους» τους άνδρες του.

Κατηγορούμενος: «Έχω βρει τον μπελά μου».

Αστυνομικός: «Τι έπαθες;».

Κατηγορούμενος: «Ίντα να πάθω με αυτόν τον καραγκιόζη. Αύριο θα σε πάρει και επειδή αύριο θα έρθουν κάποιοι εκεί, θα πάρω και τα δικά μου τα παιδιά, τους φουσκωτούς μου και θα πάω προς τα εκεί».

Αστυνομικός: «Χμ…».

Κατηγορούμενος: «Κοίταξε οι δικοί σου να είναι ήρεμα, να κάνουμε εκεί μία αυτή, λίγο λίγο, έτσι να, πως μπορώ να το αποσύρω λίγο λίγο να μην γίνει κανένας σαματάς».

Πώς εμπλέκεται ο δήμαρχος Χανίων

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο διάλογος για τον δήμαρχο Χανίων, τον οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, ένας από τους τρεις εμπλεκόμενους αστυνομικούς φέρεται να απειλούσε.

Αστυνομικός: «Τι κάνεις;».

Κατηγορούμενος: «Τι να κάνω, τσι γ… χθες όλους, συγγνώμη κιόλας έτσι όπως κράζουμε αλλά με πήρε 30 τηλέφωνα ο δήμαρχος, του λέω μην διανοηθείς ούτε την Αστυνομία του λέω να πάρεις τηλέφωνο».

Αστυνομικός: «Ναι, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε για μερικές μέρες δεν κάνουν τίποτα».

Κατηγορούμενος: «Α, σε πήρε».

Αστυνομικός: «Ναι, με πήρε το βράδυ».

Κατηγορούμενος: «Ναι αφού το γ… εγώ, το γ…, και πήγαν σήμερα το πρωί οι εργολάβοι και πήραν τα λάστιχα. Άκου τώρα ρε συ. Ρε φίλε, τώρα εντάξει, δηλαδή από μόνος σου θα έπρεπε να πας να τον συλλάβεις εσύ τον δήμαρχο όχι εγώ».

Αστυνομικός: «Ξέρεις τι του είπα; Του λέω να είσαι καλό παιδί να τρως όλο σου το φαΐ γιατί θα φας πολύ ξύλο».

Πότε απολογούνται ιατροδικαστής και τοξικολόγος

Η λεγόμενη «μαφία της Κρήτης» φέρεται να είχε απλώσει τα πλοκάμια του και στον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, οι οποίοι εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις. Στόχος ήταν η ευνοϊκή ποινική μεταχείριση τρίτων, με αντάλλαγμα χρήματα.

Σε καταγεγραμμένη συνομιλία, ο τοξικολόγος φέρεται να συζητά με δικηγόρο τα ποσά.

Δικηγόρος: «600 από τον καθένα;»

Τοξικολόγος: «Μαζί να τα βάλεις».

Δικηγόρος: «Μπορώ να το παλέψω εκεί, ωραία 600 από τον καθένα θα πω».

Τοξικολόγος: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες».

Δικηγόρος: «Ωραία, 6 κατοστάρικα από τον καθέναν, 1.200 σύνολο».

Οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν εκ νέου, αύριο (27/7), στα δικαστήρια των Χανίων προκειμένου να απολογηθούν.

Πηγή: ieidiseis.gr