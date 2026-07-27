Η νέα περίοδος διάθεσης των διαρκείας του ΠΑΟΚ και η παρουσίαση για τη Νέα Τούμπα

Από σήμερα (27/7) ξεκινάει η νέα περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί και παρουσίαση για τη Νέα Τούμπα.

Οι ασπρόμαυροι φίλαθλοι «φωνάζουν» ξανά παρών, καθώς πάνω από 12.000 ανανέωσαν το εισιτήριο διάρκειας τους και για την επόμενη σεζόν, με την σημερινή (27/7) μέρα να είναι σημαντική, καθώς ξεκινάει η δεύτερη περίοδος διάθεσης.

Aπό σήμερα λοιπόν ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση των ετήσιων καρτών, ενώ συνεχίζεται η ανανέωση μόνο της ίδιας θέσης με τις υπάρχουσες προνομιακές τιμές. Η διαδικασία διάθεσης των φετινών εισιτηρίων διαρκείας θα ολοκληρωθεί πριν τον 1ο αγώνα του 3ου προκριματικού γύρου και πιο συγκεκριμένα την επόμενη εβδομάδα στις αρχές Αυγούστου.

Παράλληλα, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνει και παρουσίαση από τους εκπροσώπους των εταιριών για την πρόοδο των μελετών που αφορούν τη Νέα Τούμπα.