Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την τραγωδία με τη μητέρα που κρατούσε αγκαλιά για ώρες τον νεκρό γιο της

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε χθες στο κέντρο της Λαμίας, όπου ένας 24χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμα στο οποίο ζούσε με την 69χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε φύγει από τη ζωή περισσότερες από 24 ώρες νωρίτερα, με τη μητέρα του να παραμένει όλο αυτό το διάστημα δίπλα του και να τον κρατά στην αγκαλιά της.

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε ένα τηλεφώνημα σε γραφείο τελετών. Η 69χρονη φέρεται να επικοινώνησε αρχικά με τον ιδιοκτήτη του γραφείου, χωρίς όμως να καταφέρει να του εξηγήσει με σαφήνεια τι είχε συμβεί.

Όπως αναφέρει το LamiaReport, ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών δεν μπόρεσε να καταλάβει όσα του έλεγε η γυναίκα κατά την πρώτη τους συνομιλία και θεώρησε ότι επρόκειτο για φάρσα.

Αργότερα, η 69χρονη επικοινώνησε ξανά μαζί του και τον ρώτησε γιατί δεν είχε πάει ακόμη στο σπίτι για να παραλάβει το παιδί της. Τότε εκείνος αντιλήφθηκε ότι ενδεχομένως είχε συμβεί κάτι σοβαρό και ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο διαμέρισμα και βρήκαν τη μητέρα να κρατά στην αγκαλιά της τον 24χρονο γιο της. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν ότι ο νεαρός δεν είχε ζωτικά σημεία και ότι ο θάνατός του είχε επέλθει πολλές ώρες νωρίτερα.

Ο 24χρονος αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, ο 24χρονος αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής αιτία του θανάτου του.

Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή.

Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτει αναφορά σε εγκληματική ενέργεια. Η ιατροδικαστική εξέταση, όμως, αποτελεί την απαραίτητη διαδικασία για να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο χρόνος και η αιτία θανάτου.

Είχαν έρθει στη Λαμία από τη Γερμανία

Μητέρα και γιος δεν κατάγονταν από τη Λαμία και δεν είχαν συγγενικούς δεσμούς με την περιοχή. Είχαν εγκατασταθεί στην πόλη μόλις τον περασμένο Μάιο, μετά την επιστροφή τους από τη Γερμανία, όπου ζούσαν επί πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετά από τα προσωπικά τους αντικείμενα βρίσκονταν ακόμη μέσα σε κούτες. Η 69χρονη φέρεται να μην ήταν ικανοποιημένη από το διαμέρισμα και αναζητούσε άλλο σπίτι για να μετακομίσουν.

Ο πατέρας του 24χρονου έχει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φύγει από τη ζωή. Οι Αρχές αναζητούν πλέον άλλους συγγενείς της οικογένειας, ώστε να ενημερωθούν και να αναλάβουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την ταφή του νεαρού.

Εξετάζεται η κατάσταση της 69χρονης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση της μητέρας, η οποία φέρεται να μην μπορούσε να διαχειριστεί τον θάνατο του παιδιού της και να ζητήσει με σαφή τρόπο βοήθεια.

Η 69χρονη αναμένεται να εξεταστεί από ειδικούς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη ή νοσηλεία. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να φροντίσουν τόσο για την ίδια όσο και για τις διαδικασίες που αφορούν τη σορό του 24χρονου, μέχρι να εντοπιστεί κάποιο συγγενικό πρόσωπο.