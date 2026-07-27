Στο σημερινό Center Fox οι μεταγραφικές μηχανές στο φουλ, οι στόχοι του Big-4 και η Ελλαδάρα στην κορυφή του παγκόσμιου πόλο

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τη Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το μεταγραφικό ρεπορτάζ του BIg-4. Για δύο χαφ η ΑΕΚ, Ορτέγκα, Τιτραουί θέλει ο Ολυμπιακός, Γιαννούλη, φορ και 8άρι ο ΠΑΟΚ και οι μινιμουμ δύο προσθήκες του Παναθηναϊκού.