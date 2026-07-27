Πήρε Σι Τζέι Χάρις ο Κολοσσός

Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σι Τζέι Χάρις για την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Σι Τζέι Χάρις.

Ο Σι Τζέι Χάρις γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1991 στο Γουίνστον-Σάλεμ της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ και με ύψος 1,91μ. αγωνίζεται ως γκαρντ. Στην κολεγιακή του καριέρα φοίτησε στο Γουέικ Φόρεστ από το 2009 μέχρι το 2013.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα τη σεζόν 2013/14 στη Γερμανία και τη Λούντβιγκσμπουργκ. Στη συνέχεια πήγε στην Ουλμ (2014/15), ενώ την επόμενη σεζόν (2015/16) αγωνίστηκε με τη Ρόσα Ράντομ, στην Πολωνία.

Την επόμενη διετία (2016/18) αγωνίστηκε στην Τουρκία με τη φανέλα της Σακάρια και την επόμενη χρονιά μετακόμισε στη Γαλλία για την Ορτέζ (2018/19). Ακολούθησε η Τουρκ Τέλεκομ (2019/20), η Χάποελ Χολόν (2020/21) και η γαλλική Μπουργκ (2021/22).

Στη συνέχεια, ο Χάρις επέστρεψε στο Ισραήλ και αγωνίστηκε για άλλα δύο χρόνια στη Χάποελ Χολόν (2022-24), ενώ το 2024 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Περιστερίου, στο οποίο έπαιξε μέχρι και τη φετινή σεζόν, όπου είχε κατά μέσο όρο 10,5 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ, σε 34 αγώνες σε Stoiximan GBL και FIBA Europe Cup.