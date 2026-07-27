«Συνάντηση με τη Γκενκ σήμερα η Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα»

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλει να κάνει δικό της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και δεν θέλει να χάσει χρόνο, την ώρα που η Μίλαν καιροφυλαχτεί. Γι’ αυτό, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Γερμανοί σήμερα έχουν προγραμματίσει συνάντηση με την Γκενκ, προκειμένου να συζητήσουν τα της μεταγραφής του Έλληνα μεσοεπιθετικού.
Η τελευταία πρόταση της Ντόρτμουντ ήταν στα 29 εκατ. ευρώ, συν μπόνους, συν 10% ποσοστό μεταπώλησης, που όμως δεν ικανοποίησε τους Βέλγους. Πλέον αναμένεται να κάνει κάτι καλύτερο, μιας και η Γκενκ θέλει τουλάχιστον 35 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον Καρέτσα.
🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund are set for direct meeting with Genk today to try advance on Konstantinos Karetsas deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
BVB want to be fast, AC Milan are still involved in the race and trying for Karetsas among targets. 🔴⚫️
Deal on. 🇬🇷 pic.twitter.com/jo2bVHpJxc