«Συνάντηση με τη Γκενκ σήμερα η Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα»

Η Ντόρτμουντ καταθέτει σήμερα νέα πρόταση στην Γκενκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλει να κάνει δικό της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και δεν θέλει να χάσει χρόνο, την ώρα που η Μίλαν καιροφυλαχτεί. Γι’ αυτό, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Γερμανοί σήμερα έχουν προγραμματίσει συνάντηση με την Γκενκ, προκειμένου να συζητήσουν τα της μεταγραφής του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Η τελευταία πρόταση της Ντόρτμουντ ήταν στα 29 εκατ. ευρώ, συν μπόνους, συν 10% ποσοστό μεταπώλησης, που όμως δεν ικανοποίησε τους Βέλγους. Πλέον αναμένεται να κάνει κάτι καλύτερο, μιας και η Γκενκ θέλει τουλάχιστον 35 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον Καρέτσα.