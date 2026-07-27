Το προηγούμενο μεταγραφικό ρεκόρ του Κάνσας ήταν ο Πουλίδο με 8,6 εκατ ευρώ!

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Άλαν Πουλίδο ήταν το προηγούμενο μεγαλύτερο μεταγραφικό μπαμ στην ιστορία του Kansas City με 8,6 εκατ ευρώ!

H Cansas City εμφανίζεται έτοιμη να... τινάξει την μπάνκα στον αέρα και να κάνει την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της για χάρη του Αντρέ Λουίζ. Οι Αμερικανοί φέρονται να προσφέρονται περί τα 20 εκατ. ευρώ στους Πειραιώτες για να κάνουν δικό τους τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, γεμίζοντας τα ταμεία του Ολυμπιακού.

Εφόσον επισημοποιηθεί το deal, η Cansas City θα σπάσει κάθε προηγούμενο μεταγραφικό της ρεκόρ, αφού η αμέσως προηγούμενη μεγαλύτερη μεταγραφή της ήταν μόλις στα 8,6 εκατ. ευρώ.

Ο παίκτης μάλιστα για τον οποίο είχε δώσει το συγκεκριμένο ποσό ήταν ένας άλλος παλιός μας γνώριμος και δη πρώην του Ολυμπιακού! Ο λόγος για τον Αλάν Πουλίδο, τον οποίο όμως είχε αποκτήσει από την μεξικανική Τσίβας κι όχι από τους Πειραιώτες αντί 8.640.000 ευρώ τον Γενάρη του 2020.

Ο Μεξικανός στράικερ είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό πριν 11 καλοκαίρια, με τη μεταγραφή του μάλιστα να περνάει από αρκετά κύματα μέχρι να ντυθεί στα ερυθρόλευκα. Στο Λιμάνι βέβαια έμεινε μόλις για έναν χρόνο και δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει τον θόρυβο γύρω από το όνομά του, μένοντας στα 6 γκολ (3 ασίστ) στις 17 συμμετοχές που πραγματοποίησε.

Μάλιστα, τον Μάιο του 2016, ενώ ακόμα ανήκε στο δυναμικό του Ολυμπιακού, ο Πουλίδο εμφανιζόταν ως θύμα απαγωγής στην πατρίδα του κι όπως προέκυψε στη συνέχεια από πίσω φερόταν να βρίσκεται συγγενής του, με τον παίκτη τελικά να καταφέρνει να απελευθερωθεί μόνος του!

Εν τέλει το ίδιο καλοκαίρι πωλήθηκε στην Τσίβας για 6,5 εκατ.