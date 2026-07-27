Οριστικά στην Κάνσας ο Αντρέ Λουίζ - «Κλείδωσε» το ντιλ με τον Ολυμπιακό

Η Κάνσας κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Αντρε Λουίζ και ο Βραζιλιάνος οδεύει προς MLS.

Στο MLS θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αντρέ Λουίζ, μετά από το σύντομο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, καθώς η Κάνσας σπάει τα κοντέρ για να τον αποκτήσει. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα γίνει ο τρίτος πιο ακριβός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του MLS, καθώς το ντιλ αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, η πώληση του Αντρέ Λουίζ θα είναι μια από τις πιο μεγάλες στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο 24χρονος άσος θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Κάνσας, καθώς άμεσα θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί.

Ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ, με τα 3,5 εκατ. να είναι σε μορφή μπόνους επίτευξης στόχων. Παράλληλα, θα διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης, που λέγεται ότι είναι κυμαινόμενο ανάλογα με την μελλοντική πώληση του παίκτη.