Ιστορική διάκριση για τη Lidl Ελλάς: Αναδείχθηκε «Cloud Company of the Year 2026» στα Cloud Computing & SaaS Awards

Ιστορική σάρωση βραβείων στα Cloud Computing & SaaS Awards 2026, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική υπεροχή της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.

Σε μια εποχή τεχνολογικού μετασχηματισμού στο λιανεμπόριο, η Lidl Ελλάς κυριάρχησε στην πρώτη της ιστορική συμμετοχή στα Cloud Computing & SaaS Awards 2026 της BOUSSIAS Events, αποσπώντας συνολικά 10 διακρίσεις (7 Gold & 3 Silver) και τον κορυφαίο τίτλο «Cloud Company of the Year 2026».

Η σπουδαία αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει την ηγετική της δέσμευση στην καινοτομία αιχμής, την επιχειρησιακή ευελιξία και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό στον κλάδο του λιανεμπορίου.

Τα βραβεία που κατέταξαν τη Lidl Ελλάς στην κορυφή είναι τα εξής:

● Best Application Development or Tool - GOLD

● Vertical Solution in the Cloud Retail & E-Commerce - GOLD

● Solution in the Cloud Supply Chain - GOLD

● Cloud Deployment Models - Hybrid Cloud - GOLD

● Best SaaS Company Agile & Responsive - GOLD

● Best SaaS Company Product Release - GOLD

● Best SaaS Company International Expansion - GOLD

● Cloud Development Innovation - SILVER

● Cloud Migration / Systems Integration Solution - SILVER

● Best SaaS Company Growth - SILVER

