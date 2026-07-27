Σύρος: Τα τρία στοιχεία που θα δώσουν απαντήσεις για τον θάνατο της 42χρονης

Απαντήσεις ζητά η οικογένεια της 42χρονης που έπεσε νεκρή το απόγευμα της Πέμπτης (23.7.26) στα σοκάκια της Σύρου, κάτω από συνθήκες οι οποίες ακόμα ερευνώνται.

Υπενθυμίζεται πως η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έπεσε νεκρή στη Σύρο, μετά από επεισόδιο έξω από το σπίτι ζευγαριού, με τον 41χρονο να υποστηρίζει ότι την τραυμάτισε και την κυνήγησε όταν θεώρησε πως επρόκειτο για ληστή. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και η ιατροδικαστική έκθεση αποτελούν τα βασικά «κομμάτια του παζλ» που εξετάζονται.

Το τηλεφωνικό απόρρητο

Οι αστυνομικοί προχωρούν στην άρση του τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού απορρήτου, εξετάζοντας τα κινητά τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές συσκευές τόσο της 42χρονης όσο και του ζευγαριού που κατηγορείται για την υπόθεση. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπήρχε οποιαδήποτε προηγούμενη επικοινωνία ή σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων, αλλά και αν υπάρχουν άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τα κίνητρα της υπόθεσης.

Οι κάμερες ασφαλείας

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί και το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, έχει καταγραφεί η άφιξη της 42χρονης στο σπίτι του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Κατά την αναπαράσταση, οι δύο κατηγορούμενοι δεν φέρονται να υπέπεσαν σε αντιφάσεις.

Ωστόσο, οι κάμερες δεν καταγράφουν όσα συνέβησαν μέσα στο σπίτι, με αποτέλεσμα το πιο κρίσιμο κομμάτι της υπόθεσης να εξακολουθεί να ερευνάται.

Η ιατροδικαστική έκθεση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ιατροδικαστική έκθεση, η οποία αναμένεται να αποσαφηνίσει τον ακριβή τρόπο και την αιτία θανάτου της 42χρονης. Μεταξύ άλλων, θα διευκρινιστεί αν το μοιραίο τραύμα ήταν η μαχαιριά ή κάποιος άλλος τραυματισμός που υπέστη κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες ο 41χρονος της πετούσε γλάστρες και καρέκλες.

Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Μαρία Καζαντζάκη, έχει επισημάνει ότι τόσο η ιατροδικαστική έκθεση όσο και τα στοιχεία από τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα είναι καθοριστικά για την πορεία της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και των απολογιών των κατηγορουμένων.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου συγγενείς, φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στην 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 14:00 στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Ερμούπολης.

Το σενάριο της ληστείας, το οποίο υποστηρίζει το ζευγάρι, προκαλεί ερωτήματα και αμφισβητείται από την πλευρά της οικογένειας της 42χρονης. Μεταξύ των στοιχείων που προβληματίζουν είναι το γεγονός ότι η γυναίκα φέρεται να έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού μέρα μεσημέρι, σε κατοικημένη περιοχή, φορώντας παντελόνι εργασίας με ανακλαστικά.

Οι συγγενείς της υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε λόγος να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, ζητώντας να διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Σύρο ξεκίνησε όταν η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ βρέθηκε νεκρή σε σοκάκι του νησιού, μετά από ένα περιστατικό έξω από το σπίτι ζευγαριού στην Ερμούπολη.

Σύμφωνα με την εκδοχή του 41χρονου, η γυναίκα μπήκε στο σπίτι τους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και ο ίδιος θεώρησε ότι επρόκειτο για ληστή. Όπως υποστηρίζει, πήρε ένα μαχαίρι από το τραπέζι που έτρωγε και την τραυμάτισε στην πλάτη, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της Άνω Σύρου, κατά τη διάρκεια της οποίας η 42χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει μέρος των κινήσεων πριν και μετά το περιστατικό, μεταξύ αυτών και την άφιξη της γυναίκας στο σπίτι του ζευγαριού, αλλά δεν υπάρχει εικόνα από το εσωτερικό του σπιτιού.

Για την υπόθεση ο 41χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η 30χρονη σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν ότι η 42χρονη είχε σκοπό τη ληστεία.

Πηγή: newsit.gr

