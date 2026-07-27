ΟΦΗ: Στο Ηράκλειο ο Νικολάου – Έρχεται δανεικός για έναν χρόνο

Ο Δημήτρης Νικολάου περνά από ιατρικά στο Ηράκλειο και υπογράφει συμβόλαιο στον ΟΦΗ.

Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Δημήτρη Νικολάου στον ΟΦΗ. Ο 26χρονος στόπερ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κρητικούς. Οι «ασπρόμαυροι» τα βρήκαν σε όλα με την Παλέρμο για τον δανεισμό του παίκτη για έναν χρόνο.

Ο Νικολάου μόλις ολοκληρώσει τα διαδικαστικά, θα ταξιδέψει την Τρίτη μαζί με τον Αϊτόρ για την Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του ΟΦΗ και να τεθεί άμεσα στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.

Πρόκειται για έναν παίκτη που ταιριάζει στο πλάνο του Χρήστου Κόντη, καθώς έχει εμπειρία σε υψηλό επίπεδο και χαρακτηριστικά που έψαχνε ο ΟΦΗ για το κέντρο της άμυνας.