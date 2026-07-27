Ο Σλάβκο Βίντσιτς αποσύρεται από τη διαιτησία μετά τον τελικό του Μουντιάλ (pic)

Ο Σλάβκο Βίντσιτς ανακοίνωσε και επίσημα την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία διαδρομή στη διεθνή διαιτησία.

Ο 46χρονος Σλοβένος αποφάσισε να «κρεμάσει» τη σφυρίχτρα του έχοντας πετύχει ότι μπορεί να ονειρευτεί ένας διαιτητής, αποχωρώντας από την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Την είδηση επιβεβαίωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σλοβενίας, γνωστοποιώντας πως η απόφαση του Σλάβκο Βίντσιτς έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά τον σημαντικότερο αγώνα της καριέρας του, τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, όπου οι Ίβηρες επικράτησαν με 1-0.

Λίγοι διαιτητές έχουν καταφέρει να πετύχουν στο βιογραφικό τους τόσο σπουδαίες διοργανώσεις και τελικούς. Ο Βίντσιτς αποτέλεσε σταθερή επιλογή της UEFA και της FIFA στα μεγαλύτερα παιχνίδια του πλανήτη, κερδίζοντας τον σεβασμό ποδοσφαιριστών, προπονητών και φιλάθλων.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του ξεχωρίζουν:

Τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Ισπανία - Αργεντινή (1-0)

Τελικός UEFA Champions League 2023/24: Ρεάλ Μαδρίτης - Μπορούσια Ντόρτμουντ (2-0)

Τελικός UEFA Europa League 2021/22: Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Ρέιντζερς

Η πορεία του Βίντσιτς δεν περιορίστηκε μόνο στις κορυφαίες διοργανώσεις. Η διεθνής αναγνώριση ήρθε και μέσα από τις διακρίσεις του, καθώς αναδείχθηκε από την IFFHS ως ο κορυφαίος διαιτητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη στην Αμερική, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική παρουσία του στη διοργάνωση.