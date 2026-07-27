Πόλο: Οι πανηγυρισμοί των παγκόσμιων Ελλήνων παικτών! (vid)

Μοναδικές στιγμές χαράς και συγκίνησης κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews μετά την ιστορική επιτυχία της Εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ, έπειτα από τη νίκη τους με 15-14 επί της Ουγγαρίας στον μεγάλο τελικό του World Cup πόλο.

Δείτε στα αποκλειστικά πλάνα του ΕΡΤnews τους πανηγυρισμούς των Ελλήνων διεθνών για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Εθνικής σε κορυφαία διοργάνωση.

Το 2026 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την Εθνική, η οποία πέτυχε δύο ιστορικές πρωτιές. Τον Ιανουάριο κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το χάλκινο, ενώ τώρα πανηγυρίζει το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της σε Παγκόσμιο Κύπελλο.