Αποχαιρέτισε τη Ζανκτ Πάουλι ο Σάλιακας: «Θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου»

Το δικό του «αντίο» στη Ζανκτ Πάουλι είπε ο Μανώλης Σάλιακας, με ένα μήνυμά του στον κόσμο της ομάδας.

Μετά από τρία χρόνια στο Αμβούργο και τη Ζανκτ Πάουλι, ο Μανώλης Σάλιακας αποχώρησε για να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο 29χρονος αριστερός μπακ αποχαιρέτισε με ένα συγκινητικό μήνυμα την ομάδα και τον κόσμο της για τα όσα έζησε εκεί.

Αναλυτικά το αντίο του Σάλιακα στη Ζανκτ Πάουλι:

«Αγαπητοί φίλαθλοι της Ζανκτ Πάουλι,

Αυτό είναι μακράν το πιο δύσκολο μήνυμα που έχω χρειαστεί ποτέ να γράψω. Μετά από τέσσερα αξέχαστα χρόνια, ήρθε η στιγμή να πω αντίο.

Από την πρώτη κιόλας μέρα με υποδεχτήκατε με ανοιχτές αγκάλες. Πιστέψατε σε μένα, με στηρίξατε και με κάνατε να νιώσω ότι ανήκω σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από το ποδόσφαιρο. Το να φοράω αυτή τη φανέλα και να αγωνίζομαι μπροστά σας ήταν κάθε φορά ένα απίστευτο προνόμιο.

Μαζί ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Πανηγυρίσαμε νίκες, περάσαμε δύσκολες περιόδους, πετύχαμε την άνοδο στη Bundesliga και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες μέσα μου. Κάθε σύνθημα, κάθε χειροκρότημα, κάθε στιγμή στο Millerntor μου έδινε δύναμη και κίνητρο να δίνω τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο.

Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν εύκολη. Η Ζανκτ Πάουλι θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Αυτός ο σύλλογος έγινε κομμάτι της ζωής μου και εσείς κομμάτι της οικογένειάς μου.

Φεύγω γεμάτος ευγνωμοσύνη, σεβασμό και αγάπη. Σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε μένα, που σταθήκατε στο πλευρό μου και που κάνατε αυτά τα τέσσερα χρόνια τα πιο ξεχωριστά της καριέρας μου.

Ελπίζω να ξέρετε ότι κάθε φορά που έμπαινα στο γήπεδο έδινα ό,τι είχα. Αυτός ήταν ο δικός μου τρόπος να πω «ευχαριστώ».

Τώρα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο για μένα στον Ολυμπιακό, αλλά ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα παραμείνει για πάντα στο Αμβούργο.

Σας ευχαριστώ για όλα. Σας ευχαριστώ για την απίστευτη στήριξή σας. Σας ευχαριστώ για κάθε αξέχαστη στιγμή.

Θα μου λείψετε όλοι και ελπίζω οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν κάποια μέρα.

Μια φορά παίκτης της Ζανκτ Πάουλι, για πάντα μέλος της οικογένειας της Ζανκτ Πάουλι.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

Με εκτίμηση,

Μάνος».

