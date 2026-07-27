Συνέλαβαν τον Αιγύπτιο δευτερόλεπτα πριν μπει στο Μετρό με χειροβομβίδα

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν περάσει την είσοδο σταθμού του Μετρό ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς ο 30χρονος Αιγύπτιος που φέρεται να μετέφερε χειροβομβίδα, σε μια επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη για αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι Αρχές είχαν λάβει πληροφορία ότι μέσα από σωφρονιστικό κατάστημα οργανωνόταν επίθεση με στόχο είτε κατάστημα εστίασης είτε σπίτι κάποιου προσώπου.

Οι αστυνομικοί έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση τον Αιγύπτιο, ο οποίος ξεκίνησε από την Κηφισιά, την ημέρα της σύλληψης του, και χρησιμοποιώντας μέσα μαζικής μεταφοράς, κατευθύνθηκε προς τη Γλυφάδα.

Η συνάντηση στη Γλυφάδα

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συναντήθηκε σε πάρκο με έναν Έλληνα, ο οποίος του παρέδωσε ένα αντικείμενο. Όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, δεν αποκλείεται να πρόκειται για τη χειροβομβίδα που βρέθηκε στην κατοχή του 30χρονου.

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν κάθε του κίνηση και τον συνέλαβαν τη στιγμή που επιχείρησε να εισέλθει στον σταθμό του Μετρό, έχοντας ήδη στην κατοχή του τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Αν και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στόχος της επιχείρησης ήταν να αφεθεί να κινηθεί προς τον τελικό στόχο, κρίθηκε ότι το επιχειρησιακό ρίσκο ήταν ιδιαίτερα υψηλό και αποφασίστηκε η άμεση επέμβαση των αστυνομικών.

Έχει «παρελθόν» ο Έλληνας που παρέδωσε τη χειροβομβίδα

Ο Έλληνας που παρέδωσε τη χειροβομβίδα κατάφερε αρχικά να διαφύγει. Από την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί τον ταυτοποιήσαν, εντόπισαν όπλο στο πατρικό του σπίτι, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές. Συγκεκριμένα, είχε συλληφθεί το 2024 για υποθέσεις εμπρησμών σε καταστήματα εστίασης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο κελί 31χρονου Αιγύπτιου που, με βάση την έρευνα, φέρεται να συντόνιζε τις κινήσεις του ομοεθνή του, εντοπίστηκε κινητό τηλέφωνο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι οδηγίες δίνονταν σταδιακά και ότι ο 30χρονος θα ενημερωνόταν για το πότε ακριβώς και σε ποιο σημείο θα εκδηλωνόταν η επίθεση.

Πηγή: ethnos.gr

