Γαβαλάς: «Γνωρίζουμε τη Γαλλία, η δύναμή της είναι στη ρακέτα»

Ο Ανδρέας Γαβαλάς, συνεργάτης του Βασίλη Σκροπολίθα στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Εφήβων, σε δηλώσεις του μίλησε για το παιχνίδι με τη Γαλλία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Γνωρίζουμε ότι ο νικητής του αγώνα με τη Γαλλία εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση στον όμιλο. Γνωρίζουμε επίσης και την Γαλλία, καθώς την αντιμετωπίσαμε στο τουρνουά της Αγρόπολης.

Το πρώτο πράγμα όταν παίζεις με παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Γαλλία είναι να επικρατήσεις στις προσωπικές μονομαχίες και να εξασφαλίσεις τα ριμπάουντ, απέναντι σε μια ομάδα που διακρίνεται από αθλητικότητα. Η δύναμη της Γαλλίας είναι μέσα στη ρακέτα, με κύριο εκφραστή τον Yimga Moukouri, που αγωνίζεται ως βασικός στη Γαλλική Nanterre.

Επομένως, πρέπει να θωρακίσουμε τη ρακέτα και να μειώσουμε την ευστοχία του αντιπάλου στα σουτ δύο πόντων. Στην επίθεσή μας, οφείλουμε να διαχειριστούμε με ψυχραιμία και την επιθετικότητα των Γάλλων και να κυκλοφορήσουμε σωστά την μπάλα, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο “ελεύθερες” προσπάθειες για καλάθι μέσα απ’ το ομαδικό παιχνίδι