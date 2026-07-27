Στο μυαλό του ΠΑΟΚ μόνο η πρόκριση - Τα «παιχνίδια» της Ντιναμό

Αποκλειστικά στο αγωνιστικό σκέλος και στον στόχο της πρόκρισης παραμένει προσηλωμένος ο ΠΑΟΚ ενόψει της ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου, παρά το κλίμα που επιχειρείται να δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες.

Η ουκρανική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση εχθές το βράδυ με αφορμή τη σημαία που αναρτήθηκε στο πρώτο παιχνίδι, ζητώντας από την UEFA να επιληφθεί του ζητήματος και να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη ρεβάνς.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει επίσημη απάντηση στις ανακοινώσεις της Ντιναμό. Στον Δικέφαλο επισημαίνουν πως το μοναδικό θέμα που απασχολεί την ομάδα και τον κόσμο της είναι η εξασφάλιση της πρόκρισης.

«Εμείς θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, μέσα σε μια ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, και ναπροχωρήσουμε παρακάτω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στις τάξεις του ΠΑΟΚ υπάρχει η πεποίθηση ότι η ομάδα δεν πρέπει να παρασυρθεί σε ένα κλίμα έντασης ή αντιπαράθεσης.

Αντιθέτως, η συγκέντρωση όλων παραμένει στραμμένη αποκλειστικά στον αγωνιστικό στόχο, με την πρόκριση να αποτελεί τη μοναδική προτεραιότητα.