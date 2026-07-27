Πήρε τον Κρις Σμιθ η Καρδίτσα

Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρις Σμιθ για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Κρις Σμιθ στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.

Ο Αμερικανός αθλητής είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό καθώς την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ηρακλή και έρχεται να δώσει ταλέντο, αθλητικότητα και ενέργεια στην ομάδα μας.

Ο Σον Κρίστιαν Σμιθ είναι 27 ετών (γεννήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου του 1999 στο Σικάγο), έχει ύψος 2.06 μ. και αγωνίζεται ως πάουερ φόργουορντ. Ξεκίνησε τον αθλητισμό παίζοντας παράλληλα αμερικανικό ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όμως τον κέρδισε η πορτοκαλί μπάλα και το 2017 εντάχθηκε στο κατά τεκμήριο καλύτερο πρόγραμμα στην ιστορία του κολεγιακού μπάσκετ, στο UCLA των 11 πρωταθλημάτων. Στα τέσσερα χρόνια παρουσίας του στο φημισμένο κολέγιο έδειξε διαρκή πρόοδο ολοκληρώνοντας με 105 αγώνες και 844 πόντους, με την ομάδα να φτάνει την τελευταία σεζόν στο F4 του NCAA.

Μετά την κολεγιακή του καριέρα υπέγραψε συμβόλαιο στους Ντιτρόιτ Πίστονς και πέρασε δυο σεζόν στη G-League με τη φανέλα τριών ομάδων για να κάνει το 2024, τη μετάβαση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, υπογράφοντας στην Ισραηλινή Κιριάτ με την οποία στην Α1 κατηγορία είχε 16.3 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ. Την προηγούμενη σεζόν ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Ηρακλή και σε 32 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη είχε 12.1 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Καλωσορίζουμε τον Κρις στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».