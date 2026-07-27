Η Νάπολη Πατρών Πρωταθλήτρια Beach Soccer 2026

Το πρωτάθλημα, το οποίο προσέφερε ωραίους αγώνες με έντονες συγκινήσεις, διεξήχθη σε δύο φάσεις, Α΄ και Β΄ και συνολικά έλαβαν μέρος σε αυτό 10 ομάδες:
- Α.Π.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου
- Μ.Α.Ο. Πανκαμαριακός
- Α.Ο. Κεφαλληνία
- Α.Ο. Γλυφάδα
- Αστέρας Λεοντίου
- Π.Α.Ο. Ηρακλής Ξυλοκάστρου
- Α.Ο. Φαναρίου
- Α.Π.Σ. Δάφνη Πατρών
- Α.Π.Σ. Νάπολη Πατρών
- Ν.Γ.Π.Σ. Νέος Αστήρ Δερβενίου
Στους αγώνες της Β΄ φάσης (συμμετείχαν οι 4 ομάδες που προκρίθηκαν από την Α΄ φάση), σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Α.Ο. Κεφαλληνία - Α.Π.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου 6 - 2
Ηρακλής Ξυλοκάστρου - Α.Π.Σ. Νάπολη Πατρών 1 - 4
Α.Ο. Κεφαλληνία - Ηρακλής Ξυλοκάστρου 3-4 παράταση (κ. δ. 3-3)
Α.Π.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου - Α.Π.Σ. Νάπολη Πατρών 1 - 8
Α.Ο. Κεφαλληνία - Α.Π.Σ. Νάπολη Πατρών 4 - 5
* Όλοι οι αγώνες ήταν εξαιρετικοί σε θέαμα, με τα ματς του ΑΟ Κεφαλληνίας με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου που κρίθηκε στην παράταση και αυτό των Επτανήσιων με την Νάπολη που έληξε 5-4 υπέρ των Πατρινών, να παρουσιάζουν συγκλονιστική εξέλιξη και να καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, τον πρωταθλητή.
Η τελική βαθμολογία της Β΄ φάσης:
- Νάπολη Πατρών 9
- Ηρακλής Ξυλοκάστρου 5
- Α.Ο. Κεφαλληνίας 3
- Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου 0
Την απονομή του κυπέλλου στην πρωταθλήτρια Νάπολη πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Βασίλης Σιδέρης και τα μετάλλια στους πρωταθλητές απένειμε ο πρόεδρος της Superleague 2, Πέτρος Μαρτσούκος. Τα μετάλλια στη δευτεραθλήτρια ομάδα του Ηρακλή Ξυλοκάστρου απένειμε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων, Παύλος Σκούρας και αυτά των διαιτητών ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κεφαλληνίας και μέλος της υποεπιτροπής Beach Soccer, Ευάγγελος Μαζαράκης.