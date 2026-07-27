Η Νάπολη Πατρών Πρωταθλήτρια Beach Soccer 2026

Η Νάπολη Πατρών κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελλάδας Beach Soccer 2026, που διεξήχθη στο ΠΕΑΚ Πατρών «Σπύρος Αβράμης» το Σαββατοκύριακο 24-26 Ιουλίου.

Το πρωτάθλημα, το οποίο προσέφερε ωραίους αγώνες με έντονες συγκινήσεις, διεξήχθη σε δύο φάσεις, Α΄ και Β΄ και συνολικά έλαβαν μέρος σε αυτό 10 ομάδες:

Α.Π.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου

Μ.Α.Ο. Πανκαμαριακός

Α.Ο. Κεφαλληνία

Α.Ο. Γλυφάδα

Αστέρας Λεοντίου

Π.Α.Ο. Ηρακλής Ξυλοκάστρου

Α.Ο. Φαναρίου

Α.Π.Σ. Δάφνη Πατρών

Α.Π.Σ. Νάπολη Πατρών

Ν.Γ.Π.Σ. Νέος Αστήρ Δερβενίου

Στους αγώνες της Β΄ φάσης (συμμετείχαν οι 4 ομάδες που προκρίθηκαν από την Α΄ φάση), σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Α.Ο. Κεφαλληνία - Α.Π.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου 6 - 2

Ηρακλής Ξυλοκάστρου - Α.Π.Σ. Νάπολη Πατρών 1 - 4

Α.Ο. Κεφαλληνία - Ηρακλής Ξυλοκάστρου 3-4 παράταση (κ. δ. 3-3)

Α.Π.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου - Α.Π.Σ. Νάπολη Πατρών 1 - 8

Α.Ο. Κεφαλληνία - Α.Π.Σ. Νάπολη Πατρών 4 - 5

* Όλοι οι αγώνες ήταν εξαιρετικοί σε θέαμα, με τα ματς του ΑΟ Κεφαλληνίας με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου που κρίθηκε στην παράταση και αυτό των Επτανήσιων με την Νάπολη που έληξε 5-4 υπέρ των Πατρινών, να παρουσιάζουν συγκλονιστική εξέλιξη και να καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, τον πρωταθλητή.

Η τελική βαθμολογία της Β΄ φάσης:

Νάπολη Πατρών 9 Ηρακλής Ξυλοκάστρου 5 Α.Ο. Κεφαλληνίας 3 Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου 0

Την απονομή του κυπέλλου στην πρωταθλήτρια Νάπολη πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Βασίλης Σιδέρης και τα μετάλλια στους πρωταθλητές απένειμε ο πρόεδρος της Superleague 2, Πέτρος Μαρτσούκος. Τα μετάλλια στη δευτεραθλήτρια ομάδα του Ηρακλή Ξυλοκάστρου απένειμε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων, Παύλος Σκούρας και αυτά των διαιτητών ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κεφαλληνίας και μέλος της υποεπιτροπής Beach Soccer, Ευάγγελος Μαζαράκης.