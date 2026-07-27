«Επανέρχεται ο Ολυμπιακός για τον Νταβιτασβίλι»

Νέα κίνηση για τον Νταβιτασβίλι φέρεται να ετοιμάζει ο Ολυμπιακός.

Στο προσκήνιο για τον Ζούρικο Νταβιτασβίλι της Σεντ Ετιέν παραμένει ο Ολυμπιακός, ειδικά μετά το ντιλ με την Κάνσας για τον Αντρε Λουίζ. Ο 25χρονος Γεωργιανός εξτρέμ βρίσκεται στην έξοδο από τους «στεφανουά», ωστόσο η τιμή του παραμένει στα 20 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα foot-sur7.

Ο Ολυμπιακός είχε καταθέσει προ καιρού μια πρόταση που αγγίζει τα 14 εκατ. ευρώ, η οποία απορρίφθηκε. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να έχουν επιστρέψει με βελτιωμένη προσφορά, επιχειρώντας να φέρουν πιο κοντά τη συμφωνία με τη γαλλική ομάδα.

Όμως ούετε η Αταλάντα δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση του Νταβιτασβίλι. Όπως αναφέρει ο Νικολό Σίρα, η ιταλική ομάδα επανήλθε για τον Νταβιτασβίλι. Η προηγούμενη πρότασή της, ύψους 12 εκατομμύρια ευρώ, δεν είχε καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της Σεντ Ετιέν.

Ο Νταβιτασβίλι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

